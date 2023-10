Brokerslink: Mudanças climáticas e ciber preocupam Risk Managers

A Brokerslink é uma organização que reúne corretores de seguros e resseguros de diversas partes do mundo. José Manuel Dias da Fonseca, Presidente Fundador da Brokerslink e CEO Global do Grupo MDS. “Essa conferência não é apenas um encontro. É a reunião de uma família, comunidade, executivos e pessoas. Essa comunidade tem um nome: é a Brokerslink, presente em 32 países, com 60 milhões em prêmios. Hoje, organizamos uma grande agenda, rica em conteúdo e contexto, com speakers renomados. O objetivo é partirmos de São Paulo com muito mais conhecimento do que chegamos.”

O evento foi sediado pela MDS, membro brasileiro da Brokerslink e uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos. “Pela primeira vez, a conferência global da Brokerslink acontece no Brasil, na América Latina e, aqui, em São Paulo. Estamos recebendo mais de 360 pessoas que irão sair daqui com ótimas memórias e com uma primeira impressão fantástica do nosso país e da nossa cidade. Houve muito trabalho do nosso time da MDS Brasil, assim como da equipe global da Brokerslink, para colocar de pé, uma conferência desse tamanho e entregar uma jornada memorável, para cada um dos participantes”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Gerente Regional para as Américas da Brokerslink.

A Brokerslink Conference 2023 contou com palestrantes renomados, incluindo Alex Carreteiro, CEO da PepsiCo Brasil, que destacou a abordagem abrangente da PepsiCo em relação à sustentabilidade. Sobre o programa PepsiCo Positive (PEP+), a empresa busca um impacto hídrico positivo global até 2030, devolvendo mais água à sociedade do que utiliza em áreas de alta escassez hídrica. Além disso, o programa se baseia em três pilares fundamentais: Agricultura Positiva, Cadeia de Valor Positiva e Escolhas Positivas.

Dentre os speakers, também estavam presentes, Raul Funchali, executivo da indústria com 40 anos de experiência, Alexandre Rosa, especialista na Floresta Amazônica em mudanças climáticas e no mercado de carbono e, Rachel Maia, fundadora e CEO da RM Consulting, que abordou diversidade e inclusão. É importante ressaltar que Rachel, como CEO negra, representa uma parcela minoritária (menos de 1%) entre os CEOs no Brasil. Nesse sentido, além de desempenhar um papel significativo no mundo dos negócios, ela tem dedicado esforços para capacitar e fortalecer as mulheres, em particular as negras, para alcançarem posições de liderança.

A conferência, também, tratou de questões-chave da indústria de seguros, como os desafios do gerenciamento de riscos, o papel dos corretores na cadeia de valor, as tendências de mercado e as mais recentes tecnologias disponíveis.

