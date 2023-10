Apólice #292

A edição de Outubro da Revista Apólice traz a cobertura completa de três importantes eventos que aconteceram no mercado: a Fides Rio 2023 (Conferência Hemisférica de Seguros); o Conec (Congresso de Corretores de Seguros de São Paulo); e o Seminário da ABGR (Associação Brasileira de Gerência de Riscos).

As mesmas autoridades do setor estiveram presentes nos dois eventos e alguns temas ficaram muito claros para o mercado de seguros. As mudanças climáticas são uma preocupação latente para todos os setores da sociedade, e não é diferente para nosso setor. O aquecimento global está mudando a frequência e a severidade dos riscos, o que tem impacto direto nos prêmios de seguro.

A pauta ESG também está na mira dos executivos do setor. Se a governança já está bem avançada por conta do nosso órgão regulador, que define e fiscaliza a aplicação das normas, o ambiental e o social ainda carecem de um olhar mais atento. As empresas estão apostando nisso, com políticas de inclusão social e com preocupação com a emissão de carbono, por exemplo. Devemos avançar muito neste sentido.

Para os corretores de seguros, a pauta mais importante talvez seja a inovação e a sua atuação como consultores. Já não é mais possível fechar os olhos para todas as possibilidades da transformação digital, mas é preciso estar cada vez mais próximo dos clientes.

A matéria de capa da Apólice traz as novidades da HDI Seguros. Em uma longa entrevista, o CEO da companhia, Eduardo Dal Ri, fala como deve ser a experiência da construção da segunda maior companhia do mercado brasileiro.

Venha conferir a cobertura destes eventos em nossas próximas páginas.