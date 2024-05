Segurança de dados: Um pilar fundamental no Open Insurance

O Open Insurance (Opin), ou Seguro Aberto, significa uma grande evolução na forma em que os dados dos consumidores serão utilizados no setor de seguros. Através do compartilhamento, por meio de sistema que usa tecnologia para integrar dados e serviços de empresas de seguros, viabilizando seu acesso e compartilhamento com o consentimento do cliente, o objetivo principal é poder promover uma maior personalização de produtos e serviços, aumentando a competitividade e incentivando a inovação. Porém, essa troca de dados entre instituições abre para um debate importante a respeito da privacidade e da segurança dos dados pessoais, exigindo uma análise detalhada e cuidadosa.

Castelano Santos

O acesso aos dados no Open Insurance depende totalmente do consentimento dos clientes. É de extrema importância que os usuários compreendam completamente quais dados serão compartilhados, com quem e por quanto tempo e que também terão visibilidade e controle sobre seus dados. Além disso, eles terão a capacidade de revogar essa autorização a qualquer momento, garantindo autonomia direta sobre suas informações pessoais. Esse movimento de conscientização e aculturamento levará o mercado para um movimento grande de democratização do acesso a produtos de seguros, sendo esse um dos principais impactos do Open Insurance. Outro impacto decorrente desse movimento é o da concorrência. Isso porque, com a facilitação no acesso aos serviços e condições disponíveis, o cliente tem mais insumos para escolher que soluções deseja. Para manter e fidelizá-lo, as companhias terão que abrir a concorrência, promovendo agilidade no serviço e boas opções de negociação

No entanto, para que o ecossistema funcione como esperado, as instituições envolvidas no Open Insurance precisam trabalhar com medidas seguras para proteger as informações contra acessos não autorizados e outros riscos potenciais. Isso inclui o uso de criptografia avançada, autenticação forte e a implementação de medidas de segurança física e administrativa. Também é importante que existam sistemas de monitoramento constantes para a segurança dos dados, além de planos eficazes de resposta a incidentes, prontos para serem acionados em caso de possível violação de dados.

Além disso, as empresas já estão muito avançadas em relação aos desafios regulatórios, que preparam o ambiente de mercado para o Open Insurance cumprir as normativas como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que determinam rigoroso cuidado com a proteção de dados é essencial. Isso inclui realizar auditorias regulares para garantir a conformidade. Também é importante que os fiscalizadores de diferentes regiões do mundo trabalhem juntos para harmonizar as leis, facilitando a implementação efetiva do Opin em escala global.

Embora o Open Insurance ofereça possibilidades revolucionárias para o setor de seguros, ele também levanta questões importantes sobre privacidade e segurança dos dados que precisam ser abordadas com a máxima seriedade. A transparência, a segurança rigorosa e a conformidade regulatória são essenciais para construir a confiança dos clientes e garantir o sucesso desta iniciativa. À medida que avançamos em sistemas e metodologias, uma colaboração alinhada entre seguradoras, reguladores e especialistas em tecnologia será essencial para o desenvolvimento de práticas que protejam os consumidores e ao mesmo tempo, a inovação do setor.

* Por Castelano Santos, CEO e co-fundador da Tech Trail