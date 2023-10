Presidente da Mitsui explica os novos caminhos da seguradora

EXCLUSIVO – O presidente da Mitsui Sumitomo, Koichi Kawasaki, e toda a equipe da seguradora, receberam corretores para mostrar as novas linhas de atuação da companhia. O coquetel foi prestigiado por corretores de seguros de vários portes, desde os de médio mercado até os representantes de brokers internacionais.

Em sua apresentação, o executivo brincou com seu nome, Kawasaki, e disse que apesar de não pertencer à família da marca, adora velocidade. “Vou trabalhar muito rápido para todos fazerem ótimos negócios”. Em varejo, a empresa fechou uma importante parceira com a Porto Seguro, para, cada vez mais, focarem nos produtos corporativos.

Segundo o executivo, as ações se voltam para os produtos de property, transporte, garantia, riscos de engenharia e responsabilidade civil. “Fazemos parte do maior segurador da Ásia, a Mitsui Sumitomo Insurance Group, que possui uma história de mais de 400 anos”. A Mitsui é a oitava maior seguradora do mundo, com US$ 49 bilhões em prêmios e ativos de US$ 208 bilhões, que comprovam a solidez e capacidade de oferecer serviços confiáveis.

“Esta estrutura está a serviço de vocês para bons negócios. Agradeço a parceria e tenho certeza de que vamos conquistar novos clientes juntos”, concluiu Kawasaki.

Kelly Lubiato

Revista Apólice