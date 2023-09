“Zurich, o seguro auto que vale a pena” é tema da nova campanha da seguradora

Para destacar, e reforçar, o conceito de que o seguro é feito para proteger, a Zurich está lançando uma nova campanha para o seguro auto.

Com o mote “O seguro auto que vale a pena”, a campanha visa ressaltar os diferenciais do produto da empresa, como a contratação customizável, a facilidade de pagamento e a assistência residencial, combinado a um olhar otimista do seguro, potencializando seu poder social de proteção à vida e ao patrimônio dos clientes.

Rita Faro, gerente de Marketing da seguradora, explica que a campanha busca incentivar o consumidor a olhar para o seguro como um “investimento” na proteção. “Escolher um seguro certo é investir no bem-estar e na segurança da sua família. Queremos que os clientes tenham um olhar 360° para os benefícios e possibilidades do seguro, para que possam tomar a melhor decisão e sintam-se tranquilos, caso seja necessário acioná-lo”, afirma.

As peças trazem situações do cotidiano, como viagens em família, que reforçam a importância do seguro. A campanha foi pensada especialmente para as mídias digitais, e também estará presente em shoppings e prédios do interior de São Paulo, além do aeroporto de Belo Horizonte. “Queremos destacar o compromisso contínuo da empresa em oferecer produtos de seguro automotivo que realmente fazem a diferença na vida de nossos clientes”, completa Rita.

A campanha está em linha com o posicionamento estratégico da Zurich no setor, que tem apresentado inovações importantes no produto. No início do ano a companhia relançou seu seguro para carros elétricos e híbridos, que alinhado à preocupação da empresa com a sustentabilidade, foi seguido de outras novidades. A empresa passou a compensar o carbono emitido nos serviços de carro reserva e assistência 24 horas em toda a carteira, assim como celebrou o atingimento da marca de 200 oficinas contempladas com certificação Selo Verde (que reconhece oficinas mecânicas que adotam ações mais sustentáveis no processo de conserto de veículos).

Fortalecimento da marca

A Zurich também está relançando no país uma campanha de marca global para reforçar o posicionamento positivo em relação aos seguros, que já foi veiculada em março no Brasil. Para isso, a companhia convida as pessoas nas mídias digitais e canais de streaming a lançarem um olhar mais otimista para o mercado, reconhecendo sua importância no planejamento familiar, profissional e pessoal.

O filme, conduzido pela Creative, agência holandesa, e a Birth, agência franco-argelina, traz situações cotidianas em que o seguro atua em benefício de clientes. Trata-se de um convite para refletir sobre o papel do seguro de dar segurança e proteção em todas as fases da vida, e a importância de seguros para casa, carro e vida.

N.F.

Revista Apólice