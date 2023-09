SulAmérica anuncia novo diretor Comercial

Heitor Augusto assumiu a posição de diretor Comercial da SulAmérica. Dentre as suas metas estão: impulsionar o crescimento, aumentar a receita, melhorar a participação no mercado e garantir a satisfação dos clientes.

O executivo está há 25 anos na SulAmérica. Iniciou como superintendente de Relacionamento em 1998, foi promovido a diretor Técnico e Relacionamento com Clientes & Odonto em 2019. Em seguida, atuou como superintendente Técnico de Saúde & Odonto por sete anos e neste ano foi promovido a diretor Comercial Saúde & Odonto.

“A aproximação que tive com os clientes no começo da minha carreira foi fundamental e continua sendo, pois, para exercer a minha posição atual é preciso ter uma relação próxima com os beneficiários para entender as particularidades de cada região e as diferentes necessidades. É com essa leitura aprofundada que conseguimos oferecer a melhor experiência para eles”, comenta Heitor.

