Ricardo Montenegro é o novo presidente da Aconseg-SP

Compartilhar no

Compartilhar no

Representantes das 40 assessorias associadas à Aconseg-SP (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado de São Paulo) participaram de um processo eleitoral para a escolha do novo presidente na manhã de hoje, 19 de setembro, no restaurante El Tranvia. Foram duas chapas capitaneadas por integrantes da atual diretoria: Jairo Christ, vice-presidente, e Ricardo Montenegro, diretor Financeiro.

Helio Opipari Junior, atual presidente da Aconseg-SP, destacou que foi a segunda vez que a associação teve duas chapas. “Fizemos um processo democrático e transparente, de forma que os dois candidatos tivessem tempos iguais para apresentação. É uma satisfação ver dois candidatos que fazem parte da gestão atual comprometidos com uma pauta que já estamos desenvolvendo há quatro anos, o que mostra a satisfação das assessorias com a atual gestão”.

A chapa conduzida por Ricardo Montenegro foi eleita para o biênio 2024-2025 e é composta por Milton Ferreira (vice-presidente), Alberto Novais (diretor Financeiro), Mônica Dargevitch (diretora Administrativa), Maria Guadalupe (diretora para o Interior), Marcos Holanda (presidente do Conselho). Jorge Teixeira Barbosa, Luiz Philipe Baeta e Wilson Lima compõem o conselho fiscal.

“Parabenizo o Montenegro e desejo que ele tenha muito sucesso nos próximos dois anos. A Aconseg-SP sai ainda mais fortalecida desse processo. Tenho certeza que ele fará uma excelente gestão”, cumprimenta Opipari Junior.

Ricardo Montenegro possui uma trajetória de 50 anos dedicados ao mercado de seguros, é sócio-fundador da Aconseg-SP e participou das diretorias da associação nas duas últimas gestões. “Chegar à presidência de uma entidade tão representativa e importante é uma satisfação enorme. É uma alegria indescritível. Irei honrar os votos que tive”, comenta o presidente eleito.

Montenegro não pretende fazer mudanças radicais na associação. Sua proposta consiste em dar continuidade ao processo evolutivo que marca a história dos 20 anos da Aconseg-SP. “Começamos pequenos e chegamos, após 20 anos, a esses números maravilhosos. A nossa proposta traz melhorias e propostas que serão focadas no nosso associado. Mas é uma continuidade da atual gestão”, comenta o presidente eleito.

Em seus 20 anos de existência, a entidade conquistou uma forte reputação por chancelar o atendimento das assessorias aos corretores de seguros com base na excelência.

Segundo o 7º Relatório da Aconseg-SP – O mercado de assessorias e consultorias no estado de São Paulo, as assessorias faturaram R$ 2,73 bilhões em 2022, são responsáveis pelo atendimento a 18 mil corretores.

O processo eleitoral ocorreu a partir de uma comissão eleitoral presidida por Marcos Colantonio, presidente do Conselho da atual gestão. “Saimos daqui mostrando ao mercado a nossa coesão com todos seguindo o mesmo caminho para continuarmos a fazer a nossa Aconseg-SP cada vez mais forte e importante no mercado”.

O novo presidente assumirá o cargo em janeiro de 2024, quando a diretoria liderada por Helio Opipari Junior conclui o mandato.

N.F.

Revista Apólice