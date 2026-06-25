Seguro Auto volta a subir nas principais capitais em maio

Os preços médios do seguro auto voltaram a subir nas principais capitais brasileiras em maio, segundo levantamento da Creditas Seguros. O aumento foi registrado para os perfis masculino e feminino, com alta mais acentuada entre os homens.

De acordo com o estudo, o valor médio das apólices para o perfil masculino passou de R$ 2.375,64 em abril para R$ 2.771,61 em maio, crescimento de 16,67%. Entre as mulheres, a média avançou de R$ 2.627,10 para R$ 2.692,38, alta de 2,48%.

O levantamento considera cotações realizadas nas 11 capitais de maior representatividade no mercado automotivo, segundo a Fenabrave, e analisa os dez modelos de veículos mais vendidos em cada período.

Segundo Marcelo Baseoti, gerente da Creditas Seguros, maio costuma apresentar oscilações nos preços do seguro. “O que observamos é uma resposta do mercado a diversos fatores de risco que se intensificam em certas regiões. A sinistralidade, o aumento de roubos e furtos e até mesmo a dinâmica de vendas de veículos novos contribuem para essa alteração dos preços”, explica.

Rio de Janeiro segue com os maiores preços

Assim como no levantamento de abril, o Rio de Janeiro permaneceu como a capital com os maiores valores médios de seguro auto para ambos os perfis: R$ 5.591,11 para homens e R$ 4.456,31 para mulheres.

Entre os homens, as demais capitais com os maiores preços médios foram:

Vitória (ES): R$ 3.176,69;

Curitiba (PR): R$ 2.771,31;

Belo Horizonte (MG): R$ 2.589,44;

São Paulo (SP): R$ 2.439,37.

As menores médias foram registradas em:

Florianópolis (SC): R$ 2.184,90;

Salvador (BA): R$ 2.294,06;

Brasília (DF): R$ 2.296,48;

Recife (PE): R$ 2.321,16.

No perfil feminino, além do Rio de Janeiro, os maiores valores médios foram observados em Vitória (R$ 2.606,47), São Paulo (R$ 2.593,71), Recife (R$ 2.564,42) e Curitiba (R$ 2.554,09). Já os menores preços ficaram em Florianópolis (R$ 2.364,24), Brasília (R$ 2.404,51), Belo Horizonte (R$ 2.492,62) e Salvador (R$ 2.516,19).

Entre os modelos analisados, os veículos da BYD continuaram concentrando os maiores preços médios de seguro em maio.

BYD Song Plus Premium 1.5 Aut. – O modelo registrou o maior valor médio de apólice para ambos os perfis. Entre os homens, o seguro alcançou R$ 5.044,03 em maio, alta de 66,69% em relação aos R$ 3.026,03 registrados em abril. Para as mulheres, a média foi de R$ 5.118,41, avanço de 30,24% sobre os R$ 3.930,04 do mês anterior.

Entre as capitais, os maiores valores para o perfil masculino foram observados no Rio de Janeiro (R$ 7.802,09), Vitória (R$ 7.760,40) e Salvador (R$ 4.553,27). No perfil feminino, os maiores preços apareceram no Rio de Janeiro (R$ 8.034,35), Salvador (R$ 5.034,29) e Porto Alegre (R$ 4.954,63).

Creta Comfort Safety 1.0 12V Flex Aut. – O seguro do modelo teve preço médio de R$ 2.780,29 para homens, crescimento de 26,78% frente aos R$ 2.193,07 registrados em abril. Para as mulheres, a média ficou em R$ 2.409,60, alta de 1,50% em comparação aos R$ 2.373,88 do mês anterior.

No perfil masculino, os maiores valores foram registrados no Rio de Janeiro (R$ 3.386,15), Recife (R$ 2.324,43) e Salvador (R$ 2.028,57). Entre as mulheres, o ranking foi liderado pelo Rio de Janeiro (R$ 3.861,57), seguido por Recife (R$ 2.429,28) e Salvador (R$ 2.180,18).

BYD Dolphin Mini EV 5 Automático – O modelo apresentou o segundo maior preço médio de seguro em maio para ambos os perfis. Entre os homens, a apólice atingiu R$ 3.778,74, alta de 17,39% em relação aos R$ 3.219,03 de abril. Já para as mulheres, o valor médio caiu 13,31%, passando de R$ 3.931,93 para R$ 3.408,47.

As maiores cotações para homens foram registradas no Rio de Janeiro (R$ 10.065,11), Vitória (R$ 5.047,53) e Curitiba (R$ 3.453,75). Entre as mulheres, os maiores valores também ficaram com o Rio de Janeiro (R$ 5.643,12), seguido de Vitória (R$ 3.907,92) e Curitiba (R$ 3.639,38).

HB20 Comfort 1.0 12V Flex Manual – O modelo permaneceu como o veículo com os menores preços médios de seguro entre os analisados. Para os homens, a apólice teve média de R$ 1.796,89 em maio, alta de 3,28% frente aos R$ 1.739,84 registrados em abril. No perfil feminino, o valor médio caiu 2,38%, passando de R$ 1.914,27 para R$ 1.870,31.

No perfil masculino, os maiores preços foram observados no Rio de Janeiro (R$ 3.009,37), Belo Horizonte (R$ 1.966,36) e São Paulo (R$ 1.901,97). Entre as mulheres, o Rio de Janeiro também liderou (R$ 2.904,07), seguido por São Paulo (R$ 2.061,56) e Porto Alegre (R$ 1.827,47).

O levantamento utilizou as cotações de menor valor obtidas para um perfil padrão de homem e mulher, ambos com 33 anos e casados, considerando propostas das seguradoras Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

As capitais analisadas foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Vitória e Salvador.