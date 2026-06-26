Seguro de vida cresce acima da média em PE e PR na BVP

O avanço da longevidade no Brasil está acelerando mudanças no comportamento financeiro dos consumidores e criando oportunidades para o mercado de proteção financeira. De acordo com projeções do IBGE divulgadas no fim de 2025, a expectativa de vida do brasileiro alcançou 76,6 anos, o maior patamar da série histórica, e a população com mais de 60 anos deverá representar quase 40% do total do país até 2070.

Nesse cenário, a Bradesco Vida e Previdência registrou crescimento expressivo nas contratações de seguro de vida em diferentes regiões do país no primeiro trimestre de 2026. Em Pernambuco, os prêmios passaram de R$ 53,5 milhões para quase R$ 82 milhões entre janeiro e março, alta de mais de 53%, acima da média nacional, com a companhia ampliando sua participação para quase 30% e mantendo a liderança no mercado estadual.

Já na Bahia, as contratações cresceram 12,1%, com prêmios passando de aproximadamente R$ 88 milhões para mais de R$ 98 milhões e fatia de mercado subindo de 26,4% para 28%, reforçando a liderança da companhia no segmento.”Viver mais é uma conquista importante para a sociedade, mas também exige uma atenção maior ao planejamento financeiro e à proteção das famílias. O seguro de vida contribui para essa organização, oferecendo suporte diante de imprevistos e ajudando a construir uma rede de cuidado por toda a vida”, observa José Luiz Fontes, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.

No Paraná, o avanço foi de 22,3%, também acima da média nacional, com prêmios evoluindo de R$ 143 milhões para R$ 175 milhões no trimestre e participação de mercado ultrapassando os 20%. “Os brasileiros estão repensando seu planejamento financeiro. Nesse contexto, cresce a importância de soluções que ajudem a proteger a renda familiar e a construir segurança financeira para diferentes fases da vida”, complementa Anderson Mundim, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.