Friss reforça operação latino-americana com novo executivo

A Friss, empresa holandesa de soluções de prevenção a fraudes e gestão de riscos para seguradoras, anunciou a chegada de Dino Draghi como Customer Success Manager para a América Latina.

A contratação faz parte da estratégia de expansão da companhia na região e reforça a estrutura de relacionamento e suporte aos clientes do mercado segurador latino-americano.

Com mais de 30 anos de atuação no setor de seguros, Draghi acumulou experiência em seguradoras globais e em empresas fornecedoras de tecnologia para o mercado segurador. Ao longo da carreira, também atuou na gestão de equipes e no relacionamento com clientes em diferentes países da América Latina.

Na companhia, executivo terá como função apoiar a adoção das soluções da Friss e fortalecer o relacionamento com seguradoras da região em um cenário de crescente digitalização e aumento dos riscos relacionados a fraudes.

“A demanda por respostas rápidas e modelos de contratação mais diretos por parte dos nossos clientes faz com que o uso de ferramentas poderosas como a FRISS para combater fraudes seja essencial para a sustentabilidade e rápida expansão dos negócios de seguros”.