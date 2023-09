Petlove lança Plano Leve para cuidados com a saúde de cães e gatos

Para democratizar e ampliar mais o acesso à saúde animal, visto que estimativas indicam que dos mais de 100 milhões de cães e gatos brasileiros, segundo levantamento da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), apenas 0,3% possuem algum plano de saúde, o Grupo Petlove apresentou uma nova alternativa ainda mais acessível: o Plano Leve, cobertura de menor valor da empresa e do mercado nacional. Disponível em 23 estados do Brasil, a modalidade pode ser contratada pelo tutores e pets de mais de 60 cidades, como os municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, as capitais Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Recife, Salvador, Manaus, Belém, entre outras localidades do interior dos estados.

Sem distinção de idade, raça ou doenças pré-existentes, a novidade custa a partir de R$ 19,90 (a depender da região de contratação do plano) contemplando vacinas como raiva, polivalente e quádrupla, consulta com médico-veterinário generalista, incluindo consulta a domicílio e retorno, e cinco tipos de exames laboratoriais simples para um check up, a citar hemograma, creatinina e ureia, além de microchipagem gratuita e tag localizadora.

Tendo como missão zelar pela saúde e bem-estar dos animais, bem como pela tranquilidade e segurança em termos financeiros para os tutores nos momentos de necessidade, o Plano Leve se junta as modalidades Tranquilo, Ideal, Essencial e Completo, categorias que possuem uma ampla variedade de serviços e dependendo da modalidade escolhida, podem render desde consultas com especialistas à internação,cirurgias, fisioterapia, acupuntura, e exames dos simples aos mais complexos.

“Os tutores costumam enfrentar situações desagradáveis quando os pets adoecem, que vão desde a preocupação com os animais ao imprevisto financeiro pelo atendimento veterinário. A missão dos planos de saúde da Petlove é democratizar o acesso a serviços veterinários, e, por isto, nossos serviços são sem distinção de idade, porte ou doenças pré-existentes para novas adesões, oferecendo soluções para todos os perfis de clientes, seguindo o nosso propósito de tornar o mundo um lugar onde todos os pets sejam mais felizes e saudáveis. Pesquisas apontam que apenas 0,3% dos cães e gatos possuem um plano de saúde, número que evidencia um amplo espaço para crescimento, melhorias e inovações. Estamos 100% atentos a essas oportunidades”, afirma Fabiano Lima, VP da área de saúde do Grupo Petlove.

Com mais de 190 mil pets cobertos, a empresa possui hoje cerca de 65% do share do mercado, com mais de 3.600 parceiros credenciados em mais de 150 cidades de todo o Brasil. A carência começa a contar a partir da data da microchipagem do pet, sendo que os procedimentos mais essenciais como consultas, vacinas, procedimentos clínicos e internações têm apenas 45 dias de carência e exames e consultas com especialistas possuem 60 dias.

N.F.

Revista Apólice