El Niño afeta safra de verão e seguro agrícola é alternativa para agricultor

A safra verão começa a ser cultivada em outubro, mas as projeções para 2023/2024 incluem o fenômeno climático El Niño, que irá trazer mais chuvas e períodos de seca ao Brasil, prejudicando a produção de grãos e elevando o risco do produtor rural. Para dirimir a frustração da safra, a VOKAN Seguros oferece o Seguro Agrícola Produtividade e a novidade do Seguro Paramétrico, especialmente formulados para eventos climáticos.

Segundo o especialista em seguros agrícolas da corretora, Weverton Anicio, a projeção é de que o Brasil plante 30% a menos em 2024 por conta do custo de produção e da queda de valor das commodities. “Entramos na safra com um mercado menos atrativo, por isso o agricultor precisa estar com seu custo de produção garantido, através das diversas modalidades de seguros.”

A empresa possui soluções individuais, para cooperativas, revendas de insumos, escritórios de planejamento e instituições de crédito agrícola. “Temos à disposição propostas que se adequam ao perfil do produtor rural e a Região em que se encontra”, afirma Weverton.

O Seguro Agrícola Produtividade cobre eventuais frustrações de safra decorrentes de tromba d’água, incêndio e raio, geada, chuvas excessivas, seca, granizo, ventos fortes e frios e variação de temperatura, garantindo o investimento realizado na área plantada (custo de produção + custo operacional).

O Seguro Paramétrico, por sua vez, protege o produtor rural contra excesso de chuva ou falta de chuva em períodos pontuais, com limites de indenização que podem ser definidos pelo próprio cliente. O sinistro ocorre se os níveis medidos estiverem fora dos parâmetros definidos pela apólice, independentemente do impacto ocorrido na colheita e é mais flexível, aceitando solo tipo 1, primeiro ano de plantio e sementes não certificadas, podendo ser aplicado em diversas culturas.

“Analisamos caso a caso para oferecer a melhor cobertura aos agricultores, garantindo a manutenção de seu negócio, livrando-os dos riscos inerentes à atividade, principalmente neste ano afetado pelo El Niño”, afirma Weverton.

