Prudential do Brasil comemora resultados da parceria com Mercado Pago

A Prudential do Brasil celebrou os bons resultados obtidos no mercado de seguro de vida massificado. Por meio de parceria com o Mercado Pago, plataforma de soluções financeiras do Mercado Livre, a companhia levou proteção financeira por meio de seguro de vida e de acidentes pessoais a mais de 170 mil pessoas, alcançando 1.200 novas cidades brasileiras, em pouco mais de um ano de operação. Somente no mês de junho, atingiu o recorde de 30 mil novas apólices comercializadas pelo aplicativo.

A parceria, que oferece proteções financeiras a partir de R$ 6,99 por mês, permite realizar o processo de pagamento de benefícios de forma simples e muito rápida. Atualmente, as indenizações são pagas em até 30 minutos, em média, metade do tempo estipulado inicialmente. Para se ter uma ideia, na venda personalizada da Prudential, o pagamento é feito em até três dias, considerado um grande diferencial no mercado.

“O pagamento rápido é fundamental, porque os nossos clientes são mais suscetíveis a passarem por dificuldades financeiras quando há uma interrupção na sua capacidade de trabalhar. Por isso, coberturas como quebra de ossos, internação hospitalar e despesas médicas precisam ser reguladas e pagas em tão pouco tempo”, explica a diretora de Massificados da seguradora, Mariana Peleckis.

Além de proteções para a vida, o produto da Prudential amplia o acesso dos clientes à saúde particular. O seguro oferece assistências como telemedicina, incluindo atendimento 24 horas e consultas com diversos especialistas, incluindo psicólogos e nutricionistas. “Nosso compromisso se estende para além do bem-estar físico, abarcando também a saúde mental. Em tempos de incertezas e ansiedade, a acessibilidade a cuidados psicológicos é especialmente relevante”, reforça Mariana.

N.F.

Revista Apólice