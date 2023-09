Liberty Seguros promove encontro com corretores em Teresópolis

A Liberty Seguros promoveu na última segunda-feira, dia 11 de setembro, um encontro com corretores na cidade de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença do vice-presidente Comercial da companhia, Marcos Machini, e do diretor regional de Minas, Centro-Oeste e Rio de Janeiro, Alexandre Moreira. O objetivo da ação foi reforçar a parceria e o comprometimento da seguradora com os profissionais do local.

Estar próxima aos corretores é o pilar central da estratégia da empresa há anos, pois a companhia acredita que os profissionais são grandes parceiros de negócios e fundamentais para a sustentabilidade da operação e do mercado como um todo. Por isso, como parte do Programa Cresça com a Liberty, campanha para capacitar e reconhecer o trabalho dos parceiros, a seguradora vem realizando uma série de encontros em diferentes estados do Brasil.

O evento em Teresópolis, que contou com a presença de mais de 40 corretores de diversas cidades das regiões serrana e sul Fluminense, foi mais um importante momento de integração entre a companhia e os parceiros.

A Liberty trabalha para encontrar novas formas de fortalecer essa parceria com os corretores, seja por meio de produtos competitivos ou pelo desenvolvimento de ferramentas digitais. Outra parte do trabalho consiste em campanhas de incentivo, que premiam os profissionais que mais se destacam nas vendas de seguros, e treinamentos em diversas frentes de atuação da empresa, que são conduzidos regularmente.

Ainda durante o encontro em Teresópolis, os executivos também abordaram o anúncio da compra das operações da empresa pela HDI. O processo foi aprovado pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em julho e, agora, aguarda análise da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para que possa ser concluído.

“Nossos encontros com os corretores sempre proporcionam trocas muito ricas. Como resultado das reuniões, temos o fortalecimento da nossa relação com este público e, ao mesmo tempo, podemos encontrar novas formas de reconhecer o trabalho desses profissionais”, destaca Machini. “Esse evento serviu para mantermos a tradição do trabalho de co-criação com os corretores, que sempre fez parte dos nossos valores como seguradora e que, certamente, manteremos para o futuro”, completa.

N.F.

Revista Apólice