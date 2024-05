Indústria de seguros de vida na Índia deve ultrapassar US$ 216 bilhões até 2028

A indústria de seguros de vida da Índia deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10%, de INR 9,3 trilhões (US$ 151,7 bilhões) em 2024 para INR 13,5 trilhões (US$ 216,1 bilhões) em 2028, em termos de prêmios brutos emitidos (GWP), prevê a GlobalData.

De acordo com o banco de dados de seguros da consultoria , após desacelerar em 2023, espera-se que a indústria indiana de seguros de vida recupere o ímpeto em 2024 devido ao aumento na demanda por apólices de seguro de vida tradicionais. Além disso, espera-se que novas regulamentações que enfatizem a inclusão e os avanços nas insurtechs facilitem a introdução de novos produtos e expandam a cobertura de seguros, apoiando ainda mais o crescimento do setor.

Aarti Sharma, analista de seguros da GlobalData, comenta: “À medida que a inflação persiste acima da meta de 4%, prevê-se que o ambiente de taxas de juros relativamente altas, com uma taxa básica de juros de 6,5%, permaneça inalterado ao longo de 2024. Esta taxa de juros mais alta, combinada com o perspectivas económicas positivas, reforçarão a introdução de novos produtos e impulsionarão a procura de apólices de seguro de vida não vinculadas”.

Apólices de seguro não vinculadas espera-se que representem 87,5% do GWP total do seguro de vida em 2024, e a alta taxa de juros predominante ajudará as seguradoras e os segurados a obter melhores resultados de investimento. Espera-se que as apólices de seguro não vinculadas registrem um CAGR de 10,4% em 2024–28.

Além disso, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu a projeção de crescimento do PIB da Índia em 30 pontos base, para 6,8% em 2024 e 6,5% em 2025, apoiado por uma procura interna robusta e por uma crescente população em idade ativa. As perspectivas económicas positivas apoiarão o crescimento do sector dos seguros de vida.

Aarti continua: “Novas regulamentações que promovem a digitalização e o seguro inclusivo criarão novas oportunidades de negócios para as seguradoras. O aumento do foco na melhoria do acesso aos seguros nas zonas rurais e desfavorecidas também ajudará a aumentar a penetração dos seguros”.

A Autoridade Reguladora de Seguros da Índia (IRDAI) emitiu diretrizes para expandir a cobertura de seguro em áreas rurais em março de 2024. De acordo com as diretrizes, que entraram em vigor em 1º de abril de 2024, as seguradoras de vida foram orientadas a segurar um certo número de vidas em todo o país. gram panchayats sob políticas individuais ou de grupo. No primeiro ano, cada seguradora de vida deve cobrir pelo menos 10% das vidas em 25.000 gramas de panchayats. Esta iniciativa ajudará a aumentar a adesão ao seguro de vida nas zonas rurais.

Os desenvolvimentos e a digitalização das insurtechs para facilitar o acesso aos seguros também apoiarão o crescimento do seguro de vida. A aprovação do Bima Sugam, um mercado de seguros digital, em março de 2024, provavelmente será uma grande mudança no setor de seguros indiano. O site é uma solução de seguros completa para todas as partes interessadas, conectando seguradoras, intermediários e clientes. Espera-se que seja lançado entre 2024 e 2025, como parte do objetivo do IRDAI de segurar toda a população até 2047.

Além disso, a Bima Sugam permitirá a comparação de produtos de seguro de vida de todas as seguradoras, o que levará a preços competitivos e levará as seguradoras a lançar apólices de seguro acessíveis e personalizadas.

As seguradoras também estão adotando tecnologia para melhorar os serviços com o uso de aplicativos móveis e chatbots. A adoção pelas seguradoras de tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Blockchain e Machine Learning está ajudando no processamento mais rápido de sinistros e na identificação de sinistros fraudulentos. Chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA interagem com os clientes em tempo real, respondendo a dúvidas, fornecendo informações sobre produtos de seguros e auxiliando no processo de compra. Isso ajuda a melhorar a experiência do cliente e aumentar as taxas de conversão de vendas.

Aarti conclui : “A indústria indiana de seguros de vida está passando por uma transformação significativa, com a crescente adoção de tecnologia pelas seguradoras e iniciativas de digitalização por parte do governo. Com condições econômicas favoráveis ​​e reformas regulamentares, o mercado de seguros de vida na Índia deverá crescer sustentadamente durante os próximos cinco anos”.

N.F.

Revista Apólice