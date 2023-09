Starken Insurance planeja lançar plataforma para corretoras PME’s

Facilitar o dia a dia das pequenas e médias corretoras de seguros, automatizando a parte comercial e operacional, permitindo que os profissionais tenham mais tempo para atender e comercializar seus produtos. É com este objetivo que a Starken Insurance, marketplace de seguros corporativos que conecta corretoras com seguradoras, planeja lançar sua plataforma digital em breve.

Objetivo é oferecer soluções para algumas das principais dificuldades enfrentadas pelas corretoras como o volume de tempo gasto para atividades operacionais; o relacionamento com seguradoras, a falta de conhecimento técnico nos produtos corporativos, a ausência de padronização nos processos, ainda muito manuais e ineficientes; a dificuldade de fazer o crossselling com os seguros corporativos; além, é claro, da falta de condições para investir em marketing e tecnologia.

“Vemos um cenário recorrente, que é a dificuldade que algumas corretoras têm em automatizar determinados processos, seja na gestão, no comercial, no operacional e/ou no financeiro. Nossa missão é agilizar o processo de cotação com condições diferenciadas e assumir as tarefas operacionais para que corretora possa focar e alavancar as suas vendas. Por meio da tecnologia, permitimos que o corretor parceiro dedique seu tempo no que ele faz de melhor, que é manter um relacionamento próximo ao segurado e possa prospectar novos clientes”, explicou Bruno Barazzutti, CEO da Starken Insurance.

Profissional com quase dez anos de atuação no mercado de seguros, o executivo acredita que a plataforma será uma forma de empoderar o corretor no seu dia a dia. “Estamos na fase final de testes, mas assim que concluirmos tudo vamos apresentar ao mercado o resultado dessa união da tecnologia com camadas de serviços de backoffice”, completou.

Fundada em janeiro de 2022, a Starken Insurance tem como objetivo ser um marketplace de seguros corporativos, como Frota, Transporte, Empresarial e RD Equipamentos, para conectar corretoras e seguradoras. Atualmente, a empresa oferece uma série de serviços como subscrição de risco, sinistro, endosso, faturamento, gestão de inadimplência, emissão da apólice e renovação, além de possuir também especialistas para auxiliar em uma negociação.

“Nossa atuação envolve diversas frentes. Tanto oferecemos suporte para corretoras que desejam atuar nesse segmento, como também ofertamos tecnologia com esse mesmo objetivo. Não somos uma assessoria de seguros e nem uma MGA. Nossa estratégia é desenvolver uma nova categoria no mercado segurador para a distribuição de seguros através de corretores parceiros. Entendemos que ‘marketplace’ de seguros corporativos, ou seja, um lugar onde se encontram várias soluções, é a expressão que mais se encaixa no nosso perfil diferenciado de atuação”, concluiu Barazzutti.”

N.F.

Revista Apólice