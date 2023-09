Paulo Umeki é o novo Advisor Técnico da 180 Seguros

A 180 Seguros anunciou a contratação de Paulo Umeki para o cargo de Advisor Técnico. A seguradora aproveitará seu amplo conhecimento e experiência para fortalecer a companhia em um momento de validação e expansão de seus produtos, após ter recebido a licença de seguradora (S3) da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Com mais de 30 anos de experiência no setor de seguros em cargos de liderança, atuando nas áreas técnicas e de produtos, o executivo irá contribuir principalmente no suporte à estruturação dos produtos de seguros, estratégia de precificação, subscrição de riscos e operações de atendimento e regulação de sinistros. Com passagens por seguradoras renomadas, como Liberty, SulAmérica, Unibanco e Mapfre, Umeki traz, com sua experiência, um complemento para a proposta de alta tecnologia da 180.

O executivo se junta a Marcos Ferreira, ex-CEO da Mapfre Latam, que chegou na empresa em novembro de 2022, também como advisor, e tem desempenhado papel importante na estratégia da seguradora. A insurtech acredita que o amplo conhecimento de mercado de Umeki e Ferreira, somado à proposta tecnológica da companhia, será um fator-chave na busca pela inovação e implementação de novos produtos e soluções.

“Estou entusiasmado em integrar este time excepcional e ajudar a impulsionar a próxima fase de crescimento da 180 Seguros. Acredito muito na proposta única de tecnologia da insurtech, que permite o desenvolvimento de um negócio de seguros eficiente, e quero contribuir com minha experiência, trazendo as melhores práticas para que este modelo cresça e ajude o mercado a evoluir”, conta Umeki.

Hoje, a 180 cresce com um modelo único, sendo uma insurtech com licença de seguradora e trazendo produtos e soluções diferenciadas para seus clientes B2B2C. “Neste ano, concentramos esforços no desenvolvimento da nossa seguradora e agora estamos colhendo os frutos, com mais de cinco parceiros que lançaremos ainda em 2023. Estamos com produtos inovadores mudando a forma tradicional do mercado e por isso, ter executivos que são referência no setor ao nosso lado, é uma importante validação de que estamos construindo uma jornada sólida”, explica o CEO e cofundador da empresa, Mauro Levi D’Ancona.

N.F.

Revista Apólice