ENS realiza nova imersão internacional em Londres, com foco em inovação

Estudar no exterior é uma experiência enriquecedora e um ótimo investimento profissional. A oportunidade de conhecer uma nova cultura, dar um upgrade na carreira e aprimorar o inglês são alguns anseios de muitos brasileiros.

Um dos destinos mais procurados com estes objetivos é a cidade de Londres, na Inglaterra. Além de ser conhecida por sua história rica e atmosfera cosmopolita, a capital inglesa também abriga algumas das melhores instituições educacionais do mundo. Além disso, a cidade concentra um dos centros econômicos mais importantes do mundo, o que também atrai estudantes de diferentes países em busca de qualificação e aprendizado.

Para profissionais do mercado de seguros, é transformadora a experiência de se especializar em um ambiente referência no setor, como a capital britânica. Isso foi confirmado por Raul Pereira, diretor Comercial da Viva Saúde, que, em 2023, participou da imersão Risk Management and Insurance Innovation, da ENS (Escola de Negócios e Seguros).

Segundo o executivo, o treinamento foi muito mais do que um programa educacional no exterior. “Foi um mergulho profundo em um dos mercados de seguros mais dinâmicos do mundo. Aprendi muito sobre Risk Management na perspectiva de seguros, técnicas de vendas, produtos e temas relevantes no mercado do Reino Unido, como insurtechs e produtos relacionados a mudanças climáticas”, complementou.

O diretor detalhou sua experiência na Inglaterra. “É enriquecedor ter essa perspectiva vinda de um mercado mais maduro, pois nos dá uma direção de como as coisas potencialmente podem se desenvolver no nosso mercado, além de abrir nossas mentes para trazer soluções ainda melhores para o setor brasileiro de seguros”.

Treinamento em inovação

Segundo Pereira, o tema inovação é de grande relevância e deve ser bem explorado. “Vejo a inovação como chave para manter o nível de serviço alto. Quanto mais inputs tivermos de como estão se desenvolvendo as atividades ao redor do mundo, em um nível macro, mais poderemos usar essas informações de forma inteligente para melhorarmos o setor de seguros no Brasil”.

O executivo destacou ainda a parte teórica e a agenda de visitas da imersão, que proporcionaram conteúdo vasto e abrangente. “O material, os docentes e a organização, tudo foi excelente. É interessante conhecer pessoas que atuam em diferentes áreas, pois é possível aprender bastante somente vendo como elas pensam diferente de nós a respeito de um mesmo tema”.

Realizar outra experiência internacional com a ENS está nos planos de Pereira. “Com toda certeza gostaria de participar de outros cursos no futuro e posso recomendar a imersão da ENS. A oportunidade de ter aulas presenciais em outro país, com docentes altamente qualificados e em um programa tão organizado, é única”.

Imersão em setembro

Em 2024, a ENS, em parceria com o Chartered Insurance Institute (CII), realizará mais uma edição do exitoso programa de treinamento internacional na capital britânica.

Marcado para acontecer entre 16 e 20 de setembro, o programa abordará “Future of Risk and Insurance” e terá aulas ministradas por especialistas de destaque do setor de seguros inglês, casos de Neil Park, Paul Archer e Daryl Evans.

Estarão em pauta temas como Sales Techniques, ESG Practices and Reporting, Future of Insurance e Future of Risk Management, além do Tour Day, que contará com visitas ao Lloyd’s of London, Bank of England e Sky Garden.

