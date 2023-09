Lojacorr lança 60ª unidade

A Lojacorr acabou de estruturar sua 60ª Unidade, localizada na Zona Norte de São Paulo. Com o lançamento de mais uma Unidade Digital, a rede expande o atendimento a novos corretores de seguros parceiros desta região da capital paulista.

Segundo André Moreno, diretor Regional SP Centro Norte da Lojacorr, a rede tem muito potencial de crescimento na capital de São Paulo. “Inicialmente tínhamos apenas a Unidade do Centro cuidando de tudo, mas agora estamos criando estruturas específicas para as regiões e ampliando nossa capacidade de atendimento: já temos Zona Leste, Zona Oeste e agora Zona Norte, além de uma Unidade na região metropolitana com Guarulhos/Mogi das Cruzes”.

Valéria Graciano

À frente da nova Unidade Zona Norte de São Paulo está a executiva Valéria Graciano, que por 18 anos atuou como coordenadora Comercial da ENS (Escola de Negócios e Seguros). “Depois de trabalhar na formação de grande parte do mercado de corretores, Valéria veio empreender com a Lojacorr e se junta ao nosso time para desenvolver e impulsionar ainda mais esses profissionais, com todas as nossas soluções, na Zona Norte da capital paulista”, comemora André.

Para Valéria, a expectativa é positiva. “Após 18 anos na antiga Funenseg, atual ENS, aceitei o convite e resolvi empreender junto à rede Lojacorr. Tenho as melhores e mais positivas expectativas sobre minha decisão”, declara. Ainda de acordo com a nova gestora, há otimismo dentro do setor segurador. “O mercado de seguros é extremamente promissor e minha escolha assertiva só trará bons frutos. Estou muito empolgada com o novo desafio e vamos ampliar a presença da rede na Zona Norte”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice