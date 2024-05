Chuvas no Sul: Bradesco Seguros e Europ Assistance se unem para ajudar vítimas

Durante a atual catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul, a Bradesco Seguros, em parceira com a Europ Assistance Brasil, mobilizou recursos e esforços para auxiliar as comunidades afetadas. Foram deslocados mais de 100 guinchos e 6 reboques exclusivos para operar nas cidades de Caxias do Sul, Lajeado e Novo Hamburgo, complementando as diversas iniciativas na região de Porto Alegre.

O foco da ação está em garantir a entrega de água e colchões para os desabrigados nessas regiões, onde a emergência exige resposta imediata. Inicialmente, um reboque foi enviado de Porto Alegre, enquanto outros cinco partiram de São Paulo, totalizando seis reboques em operação até pelo menos o dia 14 de maio.

Com as áreas afetadas se estendendo em um raio de 80 a 100 km cada uma, os caminhões permanecerão em constante movimento, transportando água e auxiliando na remoção de veículos assim que as passagens forem liberadas. Além disso, a Bradesco Seguros atua principalmente com guinchos, carros de apoio à população e contingente reforçado, nas cidades da região. Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Caxias do Sul e Porto Alegre são as com mais chamados para a seguradora que reforçou a sua equipe para atendimento.

Carlos Oliva, superintendente executivo de Operações da Bradesco Seguros, ressaltou o compromisso da instituição financeira com a responsabilidade social, enfatizando a participação desta iniciativa humanitária em conjunto com a Europ Assistance. “Reconhecemos a importância de apoiar as comunidades em tempos de crise e está empenhado em fornecer suporte significativo para as áreas afetadas pelo desastre no Rio Grande do Sul”.

Tiago Massarico, diretor de Operações da Europ Assistance, destacou “a importância da colaboração com parceiros como o Bradesco Seguros para garantir que os recursos necessários cheguem rapidamente aos desabrigados e áreas mais necessitadas”.

N.F.

Revista Apólice