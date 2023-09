Mapfre acelera parcerias com assessorias de seguros

A Mapfre tem acelerado uma série de iniciativas para expandir a sua base de corretores dos atuais 19 mil para 34 mil até 2025, aumentando a sua capilaridade e estabelecendo parcerias com corretores que ainda não trabalham com produtos da seguradora. Para alcançar essa meta, a companhia intensificou a estratégia de acordos com assessorias de seguros, planejando atingir pelo menos 50 delas até o final deste ano.

Somente em 2023, a empresa saltou de 12 assessorias parceiras para atuais 45, distribuídas em todo o país, por meio de suas diretorias territoriais. As assessorias de seguro desempenham um papel fundamental na distribuição dos produtos das seguradoras, proporcionando suporte abrangente aos corretores em todas as suas necessidades, sobretudo para os de menor produção e que precisam de um suporte especializado para se destacarem no mercado.

As assessorias também são importantes curadoras no processo de contratação de apólices, ao agilizar a facilitar os procedimentos tanto para os corretores, segurados e a própria seguradora. Outro benefício é a capacidade de manter os corretores atualizados em questões administrativas e operacionais que demandam tempo e custo, como características de produtos, cláusulas contratuais e comissões.

O diretor comercial do Canal Corretor da Mapfre, Jonson Souza, explica que as assessorias representam mais uma alternativa para os corretores que desejam trabalhar com a companhia, sendo que atualmente este canal já responde por um universo de 5 mil corretores que são parceiros da empresa. “Trouxemos as assessorias para fortalecer as relações e para que o corretor se sinta cada vez mais próximo e bem atendido na empresa. Estamos em ascensão, e para um grande negócio, são necessários grandes objetivos. Somos uma seguradora em busca de pessoas que compartilham dessa visão e desejem crescer e prosperar conosco. Não buscamos o crescimento isolado, mas sim o crescimento conjunto com nossos parceiros. É por isso que investimos em nosso negócio e auxiliamos os corretores a investirem também”, afirma o executivo.

Dentro das carteiras de seguros trabalhadas pela Mapfre no pilar de assessorias, o seguro automotivo tem sido, particularmente, o mais robusto. A seguradora, no entanto, planeja diversificar a atuação para outras modalidades de coberturas e assistências, como seguro de vida, que apresenta grande potencial de crescimento no mercado.

“Contamos com uma ampla gama de produtos e uma infraestrutura sólida. Nossa missão é expandir nossa base de clientes, por isso nos associamos às assessorias que já possuem uma base de clientes consolidada, corretores experientes e uma infraestrutura robusta, e que desejam oferecer novos produtos aos seus corretores. Isso nos permite ampliar nossa presença em diferentes regiões e alcançar corretores que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer nossos serviços. Nesse sentido, a atuação comercial das diretorias territoriais da Mapfre tem sido fundamental para a captação de parcerias e crescimento da nossa capilaridade para agregar mais corretores”, explica Souza.

