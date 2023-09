Corretor deve focar em seguros simplificados

Na última quarta-feira (27), às 10h, o Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo) realizou a 14ª edição do SincorCast com participação de Euclides Naliato, diretor comercial da Ituran Brasil, para falar sobre o tema “Como o corretor pode conquistar novos clientes para a sua carteira no seguro automóvel”. Apresentada por Camila Correia e com a presença de Boris Ber, presidente do Sincor-SP, e 1º secretário, Marcos Abarca, a transmissão ao vivo aconteceu pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube.

Em um primeiro momento, Naliato comentou sobre a longa trajetória no mercado de seguros, totalizando 41 anos, com passagens em diversas seguradoras. Ao entrar na Ituran Brasil, o executivo percebeu um grande desafio: estruturar a equipe para dar foco ao canal corretor e assessorias, pois se misturavam. A partir disso, o executivo constatou que, atualmente, diversos parceiros têm dificuldade em vender um produto, pois voltam à atenção apenas para os seguros compreensivos.

“O corretor de seguros precisa mudar a chave do seguro compreensivo. Quantos leads passam pela mesa da corretora e a corretora e o corretor estão deixando de oferecer um produto simplificado?”, questiona ele. De acordo com Naliato, uma boa estratégia é reter clientes com produtos mais baratos, populares e econômicos, especialmente os das classes C e D, para, depois, oferecer seguros com mais vantagens e coberturas.

Ainda segundo o executivo, desde que reestruturou a equipe, a empresa procura dar ênfase a uma estrutura que fala com o corretor de forma parecida a das seguradoras. “O papel da Ituran é fazer o papel das seguradoras parceiras. Elas não distribuem, o produto é 100% responsabilidade nossa”.

Com a presença remota do público, Naliato respondeu algumas perguntas. Além disso, comentou sobre a expectativa em relação ao CONEC, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de outubro, em São Paulo. “A expectativa para o CONEC na Ituran é sensacional. Nós estamos participando, esse ano, na minha opinião, muito bem. Conseguimos estar com um stand muito bem montado. Estamos mudando de patamar, mais como uma seguradora.”, destacou ele. “O objetivo é receber corretores que trabalham conosco e os que não trabalham também podem ir nos visitar.”, contou o executivo.

