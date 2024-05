Seguradoras realizam operações emergenciais para atender vítimas das chuvas no RS

Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul (RS) vem sofrendo com a incidência de chuvas intensas, alagamentos, inundações, granizo e vendavais de grande intensidade. As prefeituras locais e a Defesa Civil do Estado já confirmaram 32 mortes até esta quinta-feira (02/05). O órgão afirma que cerca de 14,8 mil moradores da região estão fora de suas casas, sendo 4.645 pessoas em abrigos e 10.242 desalojados. No total, 154 dos 496 municípios registraram algum tipo de problema, afetando 71,3 mil pessoas.

Para ajudar os segurados que tiveram seus bens danificados, algumas seguradoras acionaram operações emergenciais no RS. Uma delas é a Bradesco Seguros, que realiza a 45ª Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros no Estado. Até o momento, a empresa atua com guinchos e carros de apoio à população nas cidades da região. Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Caxias do Sul e Porto Alegre são as com mais chamados para a seguradora que reforçou a sua equipe para atendimento.

“Realizamos a Operação Emergencial desde 2015 para os nossos clientes dos seguros Auto e Residencial. Trata-se de uma força-tarefa, mobilizada em caráter especial e com contingente reforçado para atender aos segurados da melhor forma possível. A Operação será estendida até quando for necessária”, destaca o superintendente Executivo de Operações da Bradesco Seguros, Carlos Oliva.

A Allianz Seguros também está reforçando sua atenção na região. A estrutura de atendimento envolve as equipes de assistência 24 horas e sinistros, que seguem focadas e monitorando os impactos desde o dia 27 de abril. Visando agilizar o suporte aos clientes impactados, a companhia está preparada para:

– Atuar, em conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo Allianz de assistência 24 horas, na central e rede de prestadores, para todo o atendimento necessário.

– Adotar procedimentos para simplificar e agilizar o processo de documentação, análise e regulação dos sinistros.

– Ampliar o contato com os corretores parceiros locais, para auxiliar no atendimento aos segurados.

A Tokio Marine também vem acompanhando as ocorrências nas regiões afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A seguradora prioriza os atendimentos aos clientes por meio de equipes especializadas, que estão em contato direto com os corretores locais por aplicativo de mensagens, a fim de agilizar a identificação de casos que exigem rápida intervenção e garantir o pagamento imediato das indenizações devidas.

Assim que for possível ter acesso por terra aos locais mais atingidos, a Tokio Marine também deslocará de São Paulo especialistas para auxiliar o trabalho das equipes locais nas avaliações de sinistros de Automóvel e Patrimonial. Por hora, todos os acontecimentos relacionados a segurados estão sendo acompanhados por uma célula específica na área de Operações e Rede de Serviços.

“Priorizamos o atendimento no Contact Center para ligações de DDD das regiões que estão em situação mais crítica, como Caxias do Sul e Porto Alegre, e deslocamos prestadores de serviços para avaliar as áreas mais atingidas. A prioridade absoluta é prestar todo o auxílio necessário a nossos clientes nesse momento tão difícil”, comenta Andrea Ribeiro, diretora de Operações da Tokio Marine. O contato com a Seguradora pode ser feito pelo número 0800 31 86546.

O Grupo HDI ativou seu plano de resposta a eventos catastróficos, visando garantir uma assistência rápida e eficaz aos envolvidos. Equipes especializadas em sinistros, com autonomia para tomada de decisões em diversas linhas de negócio, incluindo automóveis, propriedades e agronegócio, estão a caminho das regiões atingidas.

Os prestadores estão sendo prontamente deslocados, contando com veículos especiais 4×4 para assegurar acesso mesmo em condições adversas, mas ainda assim encontram dificuldades devido às vias totalmente bloqueadas. Além disso, o Truck da empresa, um caminhão multifuncional focado em oferecer um atendimento mais próximo e personalizado, estará em Porto Alegre a partir deste final de semana, agilizando os processos de sinistro.

Desde o início dos eventos climáticos, a equipe do Grupo HDI faz diagnósticos periódicos sobre as condições em que a região se encontra para avaliar outras possíveis ações que podem ser feitas para mitigar os problemas da população. Além disso, a empresa está em contato direto com os corretores locais para entender melhor sobre os sinistros abertos.

“Mais uma vez, lamentamos profundamente os desastres naturais que estão atingindo a região Sul do Brasil. O Grupo HDI está trabalhando muito para auxiliar a população afetada pelas chuvas e se coloca à inteira disposição para apoiar a todos que estão sofrendo com as consequências”, diz Márcio Probst, Chief Claims Operations Officer da companhia. “Nossa equipe está monitorando de perto tudo o que está acontecendo na região para poder prestar o melhor serviço possível a todos”, completa.

N.F.

Revista Apólice