Bradesco Seguros promove Semana da Diversidade e Inclusão

Para celebrar o “Dia da Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros”, instituído pela CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras) em 25 de setembro, o Grupo Bradesco Seguros promoveu a sua Semana da Diversidade e Inclusão.

Entre os dias 25 e 29 de setembro, a seguradora realizou uma série de atividades e palestras para seus funcionários, incentivando a diversidade e inclusão por meio da valorização das multiplicidades de cada indivíduo. Tralhando temas como, comunicação inclusiva, com Mafoane Odara; Seja protagonista da sua história e a vivência Semeando Pérolas, conduzido por Edna Goldoni; e protagonismo intergeracional: as fases da carreira e a necessidade de repactuar as relações entre as gerações no ambiente de trabalho, com Rosa Alba Bernhoeft.

A primeira edição da Semana da Diversidade e Inclusão do Grupo Bradesco Seguros também ofereceu aos seus funcionários sessões de quick massage inclusivas e vivência para exploração da diversidade por meio da expressão artística.

“Temos a oportunidade de evoluir e aprender com as diferenças. Isso contribui para que as pessoas possam realizar todo o seu potencial, em um ambiente de respeito e acolhimento. Agora, esta semana estará em nosso calendário anual para proporcionar às nossas pessoas momentos de interação, aprendizado e evolução”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

N.F.

Revista Apólice