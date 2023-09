Icatu celebra o Dia do Corretor de Seguros com ações especiais

A Icatu irá iniciar o mês de outubro com uma série de ações especiais em celebração ao Dia do Corretor, que acontece no dia 12. As comemorações terão início na próxima segunda-feira (02), com uma palestra especial no EducatuLive, canal de capacitação ao vivo da seguradora. Marcada para às 10h30, terá como palestrante o superintendente de Vendas Consultivas da empresa, Renato Gomes.

A iniciativa está em linha com a atuação da seguradora ao longo de todo o ano e com a estratégia da companhia de compartilhar, continuamente, sua expertise no mercado por meio da participação em diversos eventos do setor e de encontros proprietários. Atualmente, a empresa conta com o apoio da força consultiva de mais de 9 mil corretores, atendidos por sete times comerciais espalhados pelo Brasil.

“A proximidade e o relacionamento sempre foram as marcas do negócio da Icatu ao longo dos últimos 30 anos. Essa foi a maior motivação para a série de iniciativas especiais que estamos conduzindo neste mês do corretor. Nossos esforços estão voltados para garantir que estamos próximos do dia a dia deles, ouvindo-os e estimulando para que eles vejam na Icatu o parceiro ideal nessa jornada de cultura voltada para proteção e planejamento financeiro. Essas ações servirão para fortalecer essa relação de longo prazo”, afirma Alexandre Vilardi, Vice-presidente Corporativo da Icatu.

EducatuLive Especial

A Icatu tem investido cada vez mais em criar uma cultura de venda consultiva. Foi o que impulsionou a chegada do Renato Gomes, em 2022, como superintendente de Vendas Consultivas da companhia. O executivo tem realizado treinamentos em diversos estados do Brasil e, agora, trará a sua experiência na live especial no Educatu, que será aberta a todos os corretores parceiros.

“Sinto-me honrado em participar dessa celebração. Tenho estado pelo país afora com diversos corretores e as trocas são sempre muito ricas e significativas. Certamente esse será mais um momento especial. Nossa missão é expandir a cultura do seguro de vida no Brasil, através dos incontáveis benefícios da venda consultiva. Convidamos todos os corretores a viver essa jornada e crescer junto com a gente”, afirma Renato.

Novas ações a cada semana

A Icatu anunciará as ações especiais para os corretores parceiros semanalmente. Entre as iniciativas estão a realização de um episódio especial do IcatuCast, o videocast da companhia sobre planejamento e proteção financeira voltado para os corretores parceiros, além de edições especiais do IcatuNews e diversas outras ações.

