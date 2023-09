CVG-RJ entrega ‘Oscar do Seguro’ aos destaques do setor

Diante de representantes do mercado de seguros, foram anunciados na noite da última quinta-feira, 21 de setembro, os contemplados com o prêmio “Destaques do Ano” de 2022/23, considerado o “Oscar do Seguro”. Realizado no Clube da Aeronáutica, no centro do Rio de Janeiro, e organizado pelo CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro), a premiação chegou a sua 47ª edição, com o lema de democratização do acesso ao seguro no país e teve a condução do cerimonial por Simone Julião.

O evento também foi marcado pela posse do novo presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, para um mandato que será cumprido nos próximos dois anos. Minutos antes da premiação, Calheiros, em seu discurso, prometeu dar continuidade às ações da gestão anterior, cujo comando era de Octávio Perrisé, que agora assumiu a presidência do conselho consultivo do Clube, empregando como lemas inovação e modernização das instalações da entidade, bem como implementando cursos e palestras na sede e promovendo grandes eventos.

Outra importante frente de trabalho de sua gestão será o fomento da cultura de seguros nas camadas mais populares e vulneráveis da sociedade. “O nosso CVG-RJ, ao longo dos seus 57 anos de história, contribuiu na formação de vários profissionais do mercado e continua contribuindo, não só para formação, mas, também, para a disseminação da cultura do seguro para toda a população brasileira”, declarou Calheiros, que complementou: “Através dos nossos corretores parceiros, seguradores e da cultura, vamos fomentar o conceito de inclusão social através dos seguros inclusivos e da certeza de que tenho, que é: seguro é essencial, e o essencial é estar seguro.”

Nova diretoria

Além do novo presidente do CVG-RJ, a nova diretoria da entidade também foi empossada. Dela farão parte, o gerente regional da MAG Seguros, Vinicius Brandão (vice-presidente); Andrea Ramos (gerente regional da Porto) e Marcio Coutinho (CEO da Capemisa Capitalização), como assessores da presidência, além do Assessor de Assuntos Internacionais, César García González. A superintendente comercial da SulAmérica Seguradora, Esther Teixeira, como diretora de Seguros, tendo como diretoras-adjuntas Sonia Marra (sócia da Marra Corretora) e Jacqueline Sorensen (diretora comercial da Forza Assessoria); Ênio Miraglia, sócio da Millenium Assessoria, como diretor Social, que terá como diretoras-adjuntas Tatiana Antoniazzi (gerente regional da MBM Seguradora) e Leila Nogueira (gerente regional da HDI Seguradora) e Paulo Galindo, sócio da Unimédica Saúde, como diretor Financeiro, e seus diretores-adjuntos Gilberto Vilella (sócio da Plataforma Assessoria) e Wellington Costa (administrador de empresas e consultor de Seguros e Capitalização).

O conselho consultivo do CVG-RJ, que agora será presidido por Octávio Perissé, terá como secretário-executivo Ademir Marins. Já o conselho fiscal terá como presidente Ronaldo Marques (diretor da Icatu Seguradora) e também será composto por Lauro Barros (SulAmérica) e Emanuel Paiva (Bradesco Seguros).

Coube à Perrisé a apresentação da premiação “Destaques do Ano”. Em seu discurso que antecedeu a entrega dos troféus aos vencedores, ele agradeceu ao apoio das beneméritas do Clube, dos cerca de 1200 associados e dos patrocinadores.

“Driblando as dificuldades naturais do período pandêmico, nada deixou de ser realizado: a festa dos destaques, pela primeira vez realizada online; a assinatura de convênio internacional com a Apromes (Associação Profissional de Mediadores de Seguros em Portugal), que abriu as portas dos profissionais do segmento de vida aos cobiçados mercados europeus, em especial, Portugal e Espanha; o ingresso de dez novas beneméritas, totalizando 21 empresas parceiras do CVG-RJ; a comemoração dos 60 anos de mercado do nosso estimado e ilustre ex-presidente do conselho, que nos deixou recente, Lucio Marques; as inúmeras palestras e vídeos técnicos com especialistas, entre outras”, disse Perrisé, para, em seguida, passar a palavra para a cerimonialista Simone Julião revelar os ganhadores do “Oscar do Seguro” 2022/23.

Os premiados

Os vencedores das treze categorias do “Oscar do Seguro” 2022/23 em cada categoria foram os seguintes: Baeta (Assessoria do Ano); MDS (Corretora do Ano); Ully (Corretora de Seguros Saúde do Ano); Escola de Negócios e Seguros (Instituição do Ano); Leonardo Freitas, da Bradesco Auto/RE (Profissional do Ano); Viviane da Cruz, da Prudential (Profissional do Ano); Bradesco Seguros (Campanha de Marketing do Ano); Capemisa (Seguradora de Capitalização do Ano); SulAmérica (Seguradora Saúde do Ano); MBM Seguradora (Seguradora Vida do Ano); Dyogo Oliveira, diretor-presidente da CNseg (Homem de Seguro do Ano); Erika Medici, CEO da Axa no Brasil (Mulher de Seguro do Ano) e HDI (Seguradora do Ano).

N.F.

Revista Apólice