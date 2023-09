FIDES 2023: Inter Risk Services reforça presença latina

Cerca de 300 pessoas participaram ontem, 24 de setembro, do evento de recepção para os participantes da Fides Rio 2023 promovido pela Inter Risk Services e THB Latin

America. Foi em clima de carnaval e bossa nova que as companhias receberam os convidados para o “Welcome to Rio Sunday Lunch”.

Realizado pelas empresas irmãs do grupo Amwins, o Sunday Lunch ofereceu uma

autêntica experiência da cultura brasileira com churrasco e feijoada no cardápio, aulas de caipirinha, quitutes típicos, show de bossa nova e serviço de hospitalidade. Cerca de 50 executivos das companhias Amwins, Amwins Global Risks, Inter e THB Latin America recepcionaram os convidados do mercado.

Chris Stallmann, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Amwins para a

América Latina, discursou na abertura do evento e reforçou o compromisso da

companhia norte-americana para a região. “Seguimos cada vez mais fortes no

continente e vamos seguir investindo no desenvolvimento da nossa rede latina, com a THB como nossa marca reconhecida na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e a Inter como nosso broker specialty no Brasil”.

A THB Latin America e a Inter seguem juntas durante os dias 25 e 26 com um estúdio

exclusivo no primeiro piso da Fides. Esta é a 38ª edição da Conferência Hemisférica

de Seguros, que reúne 1500 representantes dos Estados Unidos, Espanha

e América Latina.

N.F.

Revista Apólice