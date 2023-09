FIDES 2023: Coquetel reúne gigantes do seguro e Escola de Samba

Compartilhar no

Compartilhar no

O coquetel de abertura da 38º Conferência Hemisférica de Seguros, a FIDES Rio 2023, realizado neste domingo, dia 24, na Barra da Tijuca, reuniu as principais lideranças do setor de seguros da América Latina, Estados Unidos e Espanha. Cerca de 2 mil participantes de mais de 40 países estarão presentes no evento internacional.

Antes de a Escola de Samba da Beija Flor de Nilópolis colocar brasileiros e estrangeiros para sambar com sua música contagiante, o presidente da FIDES, a Federação Interamericana de Empresas de Seguro, Rodrigo Bedoya, ressaltou o formidável esforço para trazer à esta edição da Conferência, – considerada por ele a melhor em muito tempo -, oradores de grande vulto para “forjar novas experiências na comunidade seguradora internacional”.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, destacou que esta Conferência da FIDES, que tem a CNseg como organizadora, “foi desenhada para ser um momento especial do setor, demonstrando a importância do seguro como instrumento fundamental de desenvolvimento social”.

A FIDES Rio 2023 acontece até o dia 26 de setembro, reunindo dezenas de palestrantes nacionais e internacionais que abordarão temas de interesse, tanto para o mercado segurador, como para a sociedade em geral, tais como as mudanças climáticas, as questões ambientais, sociais e de governança, a transformação digital, a segurança cibernética e muito mais.

Entre os palestrantes internacionais, destaque para o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, e o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman.

* com informações da assessoria de imprensa