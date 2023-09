Seguros inclusivos nasceram a partir da assistência funeral

EXCLUSIVO – Há 23 anos a RioPae nasceu, a partir da Casa de Luto São João Batista, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Hoje, a empresa comercializa seus produtos diretamente para famílias, que contratam um plano de auxílio funeral, seguro de vida e sorteios semanais (para o contratante), acesso à policlínica, assistência pet e outros benefícios do plano.

O plano funerário é garantido pela própria empresa. Já as coberturas de seguros e algumas assistências estão sob a égide da Icatu Seguros. O atendimento médico é feito pela policlínica própria, que conta com mais de 15 especialidades, além de exames laboratoriais e de imagem. Segundo Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo RioPae, a empresa ainda possui parcerias para atender outras especialidades que eventualmente sejam necessárias.

“Nosso público pertence às classes C, D e E. É um público que possui uma grande necessidade de amparo e apoio na saúde devido à ausência do SUS nesta região. Nossas pesquisas apontam que 50% dos novos clientes vêm pela clínica e ou outros 50%, pelo plano funeral”, conta o CEO. A empresa tem cerca de 130 sinistros por mês de assistência funeral e 3 mil consultas por mês.

A distribuição é feita por força de vendas própria, vendedores externos, equipe de telemarketing e venda online. Mello adianta que o Grupo está concluindo a construção do mais moderno complexo crematório da região metropolitana do Rio de Janeiro, em São João do Meriti.

Com 140 mil vidas, o Grupo quer expandir para outras cidades da Baixada Fluminense, com modelo de clínica médica e plano funeral. “Vamos abrir também uma farmácia, fechando o ciclo de necessidades do cliente”. O valor médio mensal dos planos é de R$ 50,00. Como o atendimento médico é em formato de cartão de benefícios, o preço da consulta com especialista é de R$ 12,00.

A meta para 2023 é atingir 40% de market share da cidade de São João do Meriti, índice que agora está em 28%. Mello afirma que a estratégia de expansão para os próximos anos é seguir o modelo de ir para cidades vizinhas e replicar o modelo de clínica médica, centro odontológico, farmácia e outros benefícios para os usuários dos planos.

Kelly Lubiato

Revista Apólice