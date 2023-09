Sancor Seguros lança clube de relacionamento com brokers e parceiros

Compartilhar no

Compartilhar no

A Sancor Seguros Brasil realizou na capital paulista o lançamento do Clube Mais, um exclusivo clube de relacionamento que reúne um seleto grupo de corretores e brokers de seguros. O lançamento do clube faz parte de uma estratégia desenhada pela companhia para retomar o processo de expansão no país, após um período de desafios severos impostos por adversidades climáticas e pela pandemia da Covid-19.

A meta da empresa é atingir, com a entrada neste mercado e com a reestruturação de sua carteira de negócios, entre outras iniciativas, um volume de prêmios de R$ 1,7 bilhão até 2030, mais que três vezes o montante atual.

Foram convidados para o evento empresas como a Alper, AON, Cresol, Grupos GC e FFC, Magicel, Rede Lojacorr, Sicoob Unicoob, MDS, Uniprime e WIZ, entre outros grandes players do mercado. “O Clube Mais terá como objetivo melhorar a comunicação da direção da Sancor Seguros com os participantes do Clube, bem como proporcionar experiencias e benefícios diferenciados, mantendo um contato mais direto com o mercado”, explicou o CEO da Sancor, Edward Lange.

Para alcançar as metas de crescimento, a empresa tem como um dos pilares de sua estratégia a ampliação dos seus canais de distribuição, o que inclui estabelecer parcerias com brokers e grandes agregadores de corretores. A ideia é, por meio dessas parcerias, ampliar a comercialização dos seguros massificados, áreas em que esses parceiros são especializados. A estratégia envolveu o lançamento de novos produtos, como seguro de riscos de engenharia e obras civis, de equipamentos, seguro para eventos, entre outros. A agenda de lançamentos deverá estender para 2024, para quando está programado o lançamento do seguro de garantia, entre outros produtos.

Retomada do crescimento

Nascido nos Estados Unidos, mas com 20 anos de sua vida profissional dedicados a comandar unidades da Allianz na Argentina e no Brasil, Lange assumiu em 2022 o comando da Sancor Seguros, sediada em Maringá (PR). O executivo recebeu a missão de retomar os planos de expansão da companhia no país, interrompidos devido a uma sequência de eventos catastróficos, como define Lange.

Com 70% de sua carteira constituída por seguros agrícolas e de vida, a Sancor sofreu nesse período, que abrange o final da década passada e o começo da atual, os efeitos de duas grandes crises que impactaram fortemente os seus negócios. “Passamos, inicialmente, por quase três anos consecutivos por eventos climáticos extremos, o que nos afetou muito na carteira de seguros agrícolas. Na sequência, veio a pandemia, que nos atingiu no seguro de vida”, explica Lange.

N.F.

Revista Apólice