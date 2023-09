CCS-RJ realiza almoço em homenagem a Roberto Santos, CEO da Porto

Em almoço no Iate Clube do Rio de Janeiro, no dia 27 de setembro, o CCS-RJ (Clube de Corretores de Seguros do Rio de Janeiro) prestou sua homenagem a Roberto Santos, CEO da Porto e uma referência do mercado de seguros. ”Sabemos que a partir do dia 2 de janeiro de 2024, ele irá se afastar da vida executiva. Deixará o cargo de CEO e passará a fazer parte do Conselho de Administração da Porto. O CCS-RJ tinha obrigação de fazer esta homenagem a um homem que renovou o setor, pois suas ações sempre foram justas e focadas no ser humano”, enfatiza Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ.

Em conversa durante o almoço, Santos falou sobre a sua trajetória, citando a teoria dos Setênios, um estudo do filósofo Rudolf Steiner que mostra que há cada sete anos ocorre uma renovação de ciclos na nossa vida. “Quando tomei contato com essa teoria, olhei para a minha vida e todos os grandes movimentos aconteceram em ciclo de sete anos. Eu completo sete anos a frente da companhia em 2024 e 21 anos trabalhando na Porto. Também em 2024 faço 63 anos e se vou para o Conselho, pelo estatuto eu fico até os 70 anos. São mais sete anos, e foi fazendo essa análise que decidi deixar a vida executiva no próximo dia 2 de janeiro”.

Além do Conselho de Administração da Porto, Santos participará ainda de dois comitês da empresa e continuará presidindo o Conselho Diretor da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). O executivo contou que no restante do tempo, planeja dedicar as manhãs para fazer esporte e durante à tarde vai escrever um livro sobre a sua história profissional.

