Silver Hub investe em startups para impulsionar economia prateada

EXCLUSIVO – Um curso de pós graduação sobre longevidade da FGV que fomentava novos projetos promoveu o encontro de três executivos que fundaram a Silver Hub, uma aceleradora de startups que atua no mercado de soluções e produtos para o mercado da longevidade, aportando capital e mentorias para as agetech. A faixa etária dos 60+ é a que possui maior renda média que as outras faixas etárias. Este é um mercado de R$ 2 trilhões no Brasil.

O idealizador da aceleradora foi Cristián Sepúlveda (CEO), ex-diretor Executivo da Atento – Telefônica, que identificou a oportunidade e sugeriu a modelagem do negócio; Marcos Eduardo Ferreira, ex- CEO da Mapfre Seguros no Brasil e América do Sul, é conselheiro e investidor e a executiva e empreendedora Arine Rodrigues, CEO do marketplace, Vida60Mais, também abraçou o projeto.

Christian é chileno e está no Brasil há 13 anos. Desde 2021 está no projeto da Silver Hub, uma aceleradora de negócios para projetos 50+, olhando para negócios com base tecnológica e potencial de escala. “O mercado de longevidade, além de produtos e projetos para 50+, envolve o conceito de ser ‘longevo’. Entramos no mundo da biotecnologia e em outros segmentos correlatos”, conta.

Marcos Eduardo aplica todo o seu conhecimento do mercado de seguros e previdência privada para alavancar os negócios da Silver Hub. “Se por um lado, temos a capacidade de identificar bons projetos, produtos, soluções e empreendedores, por outro lado, ela precisa angariar grupo de associados (investidores) que irão fazer os aportes e ajudar a desenvolver as startups”. Pela sua trajetória no mercado, Marcos consegue conectar as startups com o ambiente segurador (corretores, seguradores, entidades de classe), para fazer os pilotos.

Ao identificar boas soluções, os cofundadores buscam ambientes e potenciais clientes para que startups possam testar e escalar seus produtos. “Também contribuo com o meu conhecimento dos setores de previdência privada e vida”, comenta Marcos.

A Silver Hub apoia oito projetos, destes 50% são voltados para a área de saúde. Outros são voltados para as áreas financeira e de entretenimento, como market place e benefícios sucessórios. O mercado senior oferece muitas oportunidades de negócios. “Já estamos conversando com empresas fora do Brasil para levar nossas experiências para outros lugares”.

Depois de uma primeira rodada de empresas especializadas nas áreas de saúde e qualidade de vida, a tendência é surgirem startups de outras áreas. As pessoas desta geração está superconectado. “Pesquisas indicam que os longevos estão em redes sociais, usam aplicativos de bancos, estão presentes no ambiente digital. Com a capacidade, o tamanho e o poder de consumo da população brasileira, startups de toda a América Latina podem querer investir no Brasil”, prevê Marcos.

INOVA SILVER

Inova Silver é um evento que conecta renomados especialistas, palestrantes nacionais e internacionais, investidores, empresas e gestores de startups que atuam nesse setor 50+.

O evento conta com o apoio do programa “Pensar en Grande” desenvolvido pelo BID LAB, o laboratório de inovação do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Endeavor Uruguai, que incentiva o desenvolvimento da economia prateada na América Latina. O encontro será realizado no dia 30 de agosto (quarta-feira), na sede da Câmara Comércio Brasil-Canadá, de forma presencial e posteriormente serão disponibilizados vídeos das palestras nas redes sociais da Silver Hub e dos demais apoiadores. O conteúdo será utilizado como forma de educar o público e divulgar temas sobre a longevidade, em diversas mídias e formatos.

O Inova Silver será um momento único para compartilhar vivências e conhecer inovações voltadas para a área de longevidade, além de se conectar com instituições que estão à frente do movimento no Brasil. O evento propõe debater soluções inovadoras, nacionais e internacionais para esse mercado, com alto potencial de expansão. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá é parceira do evento, que conta também com o patrocínio da WTW, Evolua Etanol e 50+ Saúde.Já confirmaram a presença no Inova Silver: ​​Raphael Bauer de Lima, Diretor Geral Comercial Mapfre Brasil; Elcio Monteiro, Diretor Sistemas Região Internacional & Líder Brasil do ERG Gerações da Sanofi Medley Farmacêutica; Gustavo Cavenaghi, Sofía Scarone, Coordenadora do programa PENSAR EN GRANDE, iniciativa da Endeavor Uruguai, BID Lab e Xeniors; Head of Investments da Kortex Ventures; Guilherme Rabello Head de Inovação InovaIncor; Michael Chrostowski, Senior Manager, Business Development and Industry Relations da AGE-WELL; Luis Paulo Souza, Vice-presidente da Osana; Mórris Litvak, CEO da Maturi, uma plataforma para profissionais maduros; Cléa Klouri, fundadora do Data8; Marcia Monteiro, jornalista e fundadora da Geração Ilimitada®️; Ricardo Mucci, fundador do Senior Bank; Fran Winandy, palestrante e autora do livro “Etarismo, um novo nome para um velho preconceito”; Marilia Duque, pesquisadora de longevidade e autora do livro “Envelhecer com Smartphones no Brasil Urbano”, Andréa Milan, HR Sr.Executive e Associate Partner da Silver Hub; entre outros. Além da presença das principais startups da longevidade do país.

Kelly Lubiato

Revista Apólice