SPOC é ferramenta relevante para consolidação do Open Insurance

O setor de seguros passa por uma transformação significativa com a ascensão do “Open Insurance”. Essa abordagem inovadora, baseada no compartilhamento consentido de dados, oferece amplas oportunidades tanto para as seguradoras quanto para os corretores de seguros.

No entanto, para que o Open Insurance se consolide, é relevante a atuação da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros), atuando como SPOC (Sociedade Processadora de Ordem do Cliente) e abrigando corretores de todo o Brasil.

O Open Insurance tem como objetivo democratizar o acesso aos dados e serviços entre os agentes do mercado de seguros, como seguradoras, insurtechs e corretores. A meta é trazer uma maior transparência e concorrência ao setor, ampliando a variedade de produtos disponíveis aos consumidores e permitindo uma melhor personalização dos serviços oferecidos.

A atuação da Fenacor é de extrema importância. E, nesse contexto, a SPOC tem como função gerenciar o compartilhamento de informações entre os clientes e operadoras do sistema, garantindo a segurança e a privacidade dos dados dos usuários. Ao se credenciar como SPOC, a Fenacor fortalece o seu papel nesse novo cenário do Open Insurance.

O Banco Central do Brasil e a Susep (Superintendência de Seguros Privados) reconhecem a importância da Fenacor para a consolidação do Open Insurance.

O Banco Central tem buscado promover a inovação tecnológica no setor financeiro e tem estimulado a integração de diferentes instituições através do Open Finance, que desempenha um papel fundamental na ampliação da participação dos corretores de seguros nesse ecossistema digital, permitindo que eles atuem de forma mais abrangente, eficiente e competitiva.

A Fenacor oferece uma estrutura confiável, que atende às diretrizes e exigências do Banco Central e da Susep. Isso garante que os corretores de seguros tenham o apoio necessário para se adaptarem às mudanças trazidas pelo Open Insurance.

Essa iniciativa também possibilita que os clientes sejam devidamente assessorados e tenham conhecimento sobre o poder de seu consentimento no contexto do Open Finance.

Essa transparência é fundamental para que os clientes possam tomar decisões conscientes e tenham pleno controle sobre suas informações pessoais.

É essencial que todos os órgãos envolvidos trabalhem juntos para criar um ambiente seguro, competitivo e favorável ao desenvolvimento do Open Insurance e do Open Finance no Brasil em prol de todos os segurados.

N.F.

Revista Apólice