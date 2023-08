ITC Vegas 2023: Inovação voltada para ESG

EXCLUSIVO – O maior evento de tecnologia do mundo, o ITC Vegas, será realizado de 31 de outubro a 2 de novembro, em Las Vegas. Como nas edições anteriores, o CQCS Experience está preparando condições e serviços especiais para levar a delegação brasileira, que deve ultrapassar a marca de 150 pessoas. O evento deve contar com mais de 10 mil participantes, que contarão com 14 trilhas de temas.

Os membros da delegação brasileira contam com uma pré-conferência específica, na qual empresas interessadas em fazer negócios com o Brasil apresentam seus produtos e serviços e buscam entender também as demandas do nosso mercado. “Além disso, é oferecida uma curadoria de conteúdo personalizada, para que cada um possa acompanhar os assuntos que mais lhe interessam. Se houver necessidade, também acompanhamos o participante na feira, dando uma assessoria completa”, explica Gustavo Doria, CEO do CQCS. O CQCS Experience apresenta custo diferenciado na inscrição, que neste lote está em US$ 1295,00.

Além das destes serviços, a delegação brasileira terá a possibilidade de participar do “Wrap Up Meetings”, uma oportunidade para trocar ideias sobre os conteúdos visitados e ampliar o conhecimento sobre os ganhos estratégicos de cada um.

No período na manhã, são realizadas as grandes plenárias, com keynote speakers como Gary Vaynerchuck, CEO da Vaynermedia Creator; The Hon. E David Burt, Premier de Bermudas entre outros. Nas duas tardes, as trilhas incluem temas como Experiência do Consumidor.

Para conferir as condições especiais do pacote, basta solicitar uma proposta através do e mail: atendiment[email protected] ou pelo WhatsApp 071 – 99997-4481.

