Nova pós da ENS capacita para identificação e análise de riscos

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) está com inscrições abertas para a segunda turma da pós-graduação em Identificação e Análise de Riscos, com aulas integralmente online e ao vivo. O curso apresenta uma visão abrangente e sistêmica do gerenciamento de riscos nas organizações e nas redes empresariais, assim como no mercado segurador, como vetor fundamental para a sustentabilidade de longo prazo das empresas e para o desenvolvimento socioeconômico.

Com essa premissa, o programa qualifica gestores no apoio de tomada de decisão quanto aos riscos e alternativas de tratamento e mitigação, que possam ser transferidos na cadeia de negócios ou para companhias de seguros.

Os alunos serão capacitados por meio de um conjunto de técnicas e ferramentas úteis na análise, na avaliação e nos processos de tomada de decisão referentes aos mais variados problemas no âmbito do gerenciamento de riscos empresariais.

Coordenada pelo doutor Sergio Hoeflich, a pós aborda a Gestão de Riscos em diversas atividades, como Segurança no Trabalho, Ambiental, Cibernética e Cadeia de Suprimentos. As aulas contam ainda com tópicos especiais sobre Inovação, Gestão de Riscos e Seguros.

O início do curso está marcado para 4 de setembro e, para participar, é necessário ter graduação completa. Para mais informações sobre o curso, acesse o link.

N.F.

Revista Apólice