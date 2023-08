Bradesco Vida e Previdência promove encontro sobre planejamento financeiro

A Bradesco Vida e Previdência reuniu no último dia 22 de agosto, em Goiânia (GO), mais de cem convidados para tratar do tema “Desafios para um futuro financeiro saudável”. Durante o evento, que contou com a presença dos executivos da companhia, foram apresentados conteúdos e soluções com foco na construção de um planejamento financeiro individual e familiar sólidos.

Na palestra de abertura, o economista-chefe da Bradesco Asset, Marcelo Toledo, exibiu um panorama do cenário econômico nacional e internacional, abordando perspectivas positivas de queda da inflação, além de uma redução de juros gradual globalmente. O executivo apresentou, ainda, questões relacionadas à retomada do crescimento do Brasil, destacando o avanço no debate de reformas importantes, como a fiscal e tributária, que deverão ocorrer no decorrer dos próximos semestres.

Já na segunda parte, o advogado sênior do Bradesco Global Private Bank, Gabriel Mendes, divulgou possíveis soluções que têm o objetivo de organizar o planejamento sucessório patrimonial familiar. O especialista elencou os benefícios, características de cada instrumento disponível no mercado e as estratégias mais eficientes da solução, tanto em termos de liquidez para as custas da sucessão, quanto em relação à eficiência tributária e mitigação de litígios, que, muitas vezes, podem ser custosos e desgastantes às famílias.

De acordo com o diretor da seguradora, Estevão Scripilliti, a companhia aproveitou a oportunidade para ressaltar os detalhes das soluções flexíveis de previdência privada e seguros de vida que oferece. “Nossas soluções possuem potencial para alavancar reservas na fase de acumulação, proteger financeiramente as famílias em situações inesperadas, prover melhor fluxo de renda e de proteção também na fase de concessão de benefícios, além de serem muito eficientes nos processos sucessórios e de planejamento familiar intergeracional, tanto em termos de celeridade e redução de litígios, quanto em termos de custos”, reforçou.

“Este tipo de iniciativa demonstra o compromisso da empresa de estar cada vez mais próxima de seus clientes. Avançamos, diariamente, de forma digital, com produtos e serviços que vão ao encontro das tendências mundiais e que pedem por soluções instantâneas por meio do mundo online, mas sem abrir mão do contato humano, que proporciona interações e trocas de conhecimento que chancelam a tradição e a excelência da nossa instituição”, endossou o diretor da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Castello.

Também marcou presença no encontro, o diretor regional do Banco Bradesco, André Vital, que apresentou aos convidados as múltiplas soluções de previdência, seguros, investimentos e estruturas de organização patrimonial oferecidas pelo Grupo.

N.F.

Revista Apólice