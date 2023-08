Corretores de Bauru acompanham capacitação da Allianz

Incentivada pela localização estratégica e as oportunidades de negócios que a região tem a oferecer, a Allianz Seguros se reuniu com os corretores de Bauru, interior de São Paulo, para abordar o Seguro Empresarial PME. A iniciativa, que faz parte do programa Alliadoz +CAPAZ (Corretor Allianz Atualizado e Preparado), foi realizada no dia 17 de agosto e acompanhada por mais de 80 parceiros de negócios. Estes tiveram acesso às inovações e diferenciais do produto ofertado pela companhia, além de um raio-x do potencial do mercado.

Os corretores foram recebidos pelos gerentes das filiais de Bauru e de atendimento remoto da seguradora, Mariele Rodrigues e Felipe Leite, respectivamente. Leonardo Marins, diretor Comercial Regional São Paulo Interior da companhia, lembra que a região está no centro do estado de São Paulo, sendo, portanto, um ponto logístico para diversas empresas. “Bauru e Marília abrigam mais de 100 mil empresas ativas de Comércio e Serviços, além de terem características interessantes. Marília, por exemplo, é um polo alimentício, Ibitinga e Jaú têm foco em bordados e enxovais e em calçados. Este cenário traz diversas oportunidades para o seguro empresarial”, enfatiza.

O executivo também destacou a relevância do treinamento ao canal de distribuição, evidenciando a clareza que as capacitações trazem aos parceiros de negócios. “Os corretores passam a ofertar a solução com mais segurança e somam argumentos em relação aos diferenciais que a seguradora disponibiliza aos segurados”, diz. A companhia oferece proteção para riscos de até R$ 10 milhões, aceitação de atividades dentro dos segmentos de serviços, comércios e indústrias, além de coberturas amplas.

Na avaliação de Marins, as perspectivas para esta carteira são promissoras. “De janeiro a junho deste ano, o Seguro Empresarial registrou crescimento de 20,9% em comparação com o mesmo período de 2022. Para a Allianz Seguros, os resultados foram ainda melhores, alcançando alta de 35,2%”, finalizou.

