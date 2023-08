Austral Re lança plataforma de subscrição de riscos para carteira de Vida

Compartilhar no

Especialista em resseguros, a Austral Re acaba de lançar o LUA (Life Underwriting Assessment), ferramenta destinada as seguradoras, que poderão utilizá-la para otimizar e personalizar o atendimento ao seu cliente final. A ideia é que o processo de subscrição seja mais ágil, mas sem perder a qualidade. Dentre os diferenciais, a plataforma, desenvolvida em parceria com a Samplemed, contém um manual de subscrição com mais de 200 artigos para consulta, 1,8 mil variações de riscos e cadastramento simplificado de novos conjuntos de regras específicas por seguradora.

“Inovar com customização de serviços e recursos tecnológicos contribui no processo de fidelização dos clientes. Queremos levar ao mercado algo que impacte de forma positiva a rotina de nossos parceiros”, comenta Alessandra Monteiro, head de Vida e Saúde da Austral Re.

O objetivo da resseguradora é oferecer mais ferramentas tecnológicas de subscrição de riscos que agreguem serviços com agilidade e análises cada vez mais precisas, por meio de Machine Learning e Inteligência Artificial. Para Alessandra, o conhecimento do mercado nacional e agilidade na tomada de decisão são diferenciais da companhia. “Estamos presentes em 18 países da América Latina e temos comprovada expertise no segmento, sempre atentos a novas tecnologias e soluções”.

