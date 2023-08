Azul Seguros oferece nova jornada de contratação e gestão de carteira

Para otimizar e facilitar o dia a dia dos corretores, a Azul Seguros acabou de lançar uma solução que entrega a gestão completa do produto por Assinatura, agora com uma jornada totalmente digital. Com os recursos “Contratação Direta” e “Gestão de contratos”, o processo de vendas é facilitado do início ao fim e oferece novidades como área exclusiva para o corretor, acompanhamento de status e pagamento simplificado.

A nova jornada aborda com simplicidade a diversas melhorias em um processo fragmentado na visão dos corretores. Ao simplificar a jornada desde a cotação até o fechamento de uma venda (checkout), os corretores, por exemplo, poderão se concentrar em oferecer todas as vantagens do produto, aumentando a conversão e fornecendo uma melhor experiência de contratação para o cliente.

Com a nova solução, será possível fazer uma contratação completa, com funcionalidades de cotação otimizada, criação de orçamento, consulta de contratos e clientes e acompanhamento de status, tudo em uma área exclusiva para os corretores.

Para Gilmar Pires, diretor executivo da Azul Seguros, a novidade é um ganho para todas as partes. “Nosso objetivo com o Azul por Assinatura é possibilitar que o corretor tenha uma oferta inovadora, facilitando o acesso aos proprietários de veículos que não tenham seguro”, comenta.

N.F.

Revista Apólice