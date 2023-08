Darwin Seguros contrata três especialistas para a área Comercial

A Darwin Seguros anunciou a chegada de três especialistas para compor o time comercial. O objetivo é seguir com o propósito de ser a primeira e única insurtech de auto do Brasil a operar no canal corretor e, para isso, contratou Glauco Menon como gerente comercial, com foco no desenvolvimento de negócios, além de Angélica Ribeiro e Mauricí Almeida como gerentes comerciais.

“Estamos muito felizes em receber mais três pessoas com tanta experiência. Esse time vai nos ajudar a democratizar o acesso do seguro automóvel em todo o Brasil, combatendo principalmente as APV’s, tomando conta do espaço deixado pelas seguradoras tradicionais. A nova equipe comercial contribuirá na gestão de todos os canais de distribuição da Darwin, principalmente o canal Assessorias e Corretores. A nossa ambição é dobrar a carteira todos os meses, e assim faremos sem pausa”, comenta Alex Frederico Dias, CCO da Darwin Seguros.

Glauco Menon tem mais de nove anos de experiência no desenvolvimento e aperfeiçoamento de programas de seguros para empresas, passou por companhias como Mapfre, Flix e Alfa. Já Angélica Ribeiro tem mais de sete anos na área comercial, atuando em uma seguradora multinacional de grande porte, sendo responsável pelo atendimento a grandes corretores de seguros e um banco de varejo.

Por fim, Mauricí Almeida tem uma carreira desenvolvida há mais de 20 anos na área comercial, atuando em seguradoras multinacionais de grande porte, responsável pelo atendimento a grandes corretores de seguros e assessorias. “Trazer as melhores pessoas é um trabalho constante e uma das nossas principais missões, estamos felizes e animados com a equipe que montamos. Não tenho dúvida de que teremos grandes resultados!”, finaliza Carlos Alberto, co-CEO da Darwin.

N.F.

