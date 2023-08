BNP Paribas Cardif passa a distribuir seguro de vida no Brasil

A BNP Paribas Cardif Brasil, o Banco BRB e a Corretora BRB Seguros expandem parceria com o lançamento do Seguro de Vida, o primeiro do segmento no portfólio da seguradora, que já absorveu a carteira de mais de 20 mil clientes do BRB.

O novo produto é uma oferta abrangente com capitais segurados que vão de R$ 8 mil a R$ 800 mil e cobrem morte natural, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e doenças graves. O portfólio de coberturas é extenso, o cliente pode escolher o capital segurado que mais se adapta à sua realidade e pode optar por estender as coberturas para um cônjuge, por isso as opções de prêmios anuais variam de R$ 96 a R$ 11.988. Além disso, a análise do risco é individualizada e digital, o que traz maior rapidez para o processo de contratação do seguro e praticidade para o segurado.

De acordo com a Susep (Superintendência de Seguros Privados), a procura por seguros de vida aumentou 29% em 2021, e 17,8% em 2022. Os três principais fatores que impulsionaram tal cenário foram a pandemia, o crescimento do empreendedorismo e a maior acessibilidade na adesão a esse tipo de produto. “Somos especialistas em seguros de empréstimos e financiamentos com coberturas de desemprego e de vida. Com o BRB, com quem firmamos uma parceria de 20 anos, lançamos um seguro de vida puro. Este produto está muito alinhado ao nosso propósito de tornar os seguros mais acessíveis aos brasileiros. É um importante marco estratégico para nossa parceria e para a companhia”, comenta Sheynna Hakim, CEO da BNP Paribas Cardif no Brasil.

Além das coberturas, o produto conta com um extenso ecossistema de serviços agregados que os clientes podem contratar e utilizar durante toda a vigência do contrato. Na categoria Funeral, por exemplo, o seguro oferece assistência desde as formalidades administrativas à coroa de flores. Na categoria Bem-estar o segurado conta com telemedicina, assistência nutricional e fitness, desconto de até 80% em rede de clínicas e laboratórios credenciados, incluindo clínicas estéticas, e descontos de até 75% em mais de 3 mil medicamentos nas principais redes de farmácias do Brasil. Já a categoria Residencial oferece serviços de chaveiro, eletricista e encanador. Por fim, na categoria Pet, estão incluídas consultas veterinárias, vacinas em domicílio e hospedagem.

Como benefício adicional, os clientes segurados participam todos os meses de um sorteio de R$ 50 mil reais em prêmio bruto. Tal sorteio é feito pela loteria federal, com número da sorte informado no Certificado do Seguro.

“A disponibilização do seguro Vida da BNP Paribas Cardif na carteira de Seguridade do BRB reforça a parceria com uma marca sólida e referência global em bancassurance. Trata-se de uma modalidade de negócio tendência no mercado e que potencializa o aumento do valor na cadeia de seguros para os nossos clientes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

No fim de 2022, o Banco BRB e a BNP Paribas Cardif assinaram um contrato de parceria comercial com 20 anos de vigência, prevendo a comercialização de produtos de seguros pelos canais BRB, em caráter de exclusividade. O primeiro lançamento foi o seguro proteção financeira, para clientes que possuem empréstimo no BRB, quitando o saldo devedor em casos de morte e invalidez permanente total por acidente. “O seguro de vida marca o segundo produto desde a formalização dessa parceria. Seguiremos adiante rumo a novos caminhos a serem explorados com a empresa, com foco em proporcionar a melhor experiência ao nosso público”, finaliza Costa.

