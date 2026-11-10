Zurich destina R$ 1,05 milhão à AACD no Teleton 2026

A Zurich Seguros anunciou a doação de R$ 1,05 milhão à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) durante o Teleton 2026, realizado pelo SBT. Parte do valor é resultado da campanha Zurich Novos Caminhos, que vinculou a emissão de apólices de seguro automóvel a contribuições para a instituição. Os recursos associados à iniciativa serão destinados ao custeio de 5.401 atendimentos de reabilitação, superando a previsão inicial de aproximadamente cinco mil.

A entrega ocorreu durante a transmissão do programa, com a participação de Paulo Ricardo Costa, diretor executivo de Distribuição, e Nathalia Abreu, superintendente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa da seguradora. O anúncio também marca a conclusão da campanha Zurich Novos Caminhos, primeira parceria entre as instituições.

A contribuição associada à campanha será aplicada em tratamentos especializados para pessoas que enfrentam sequelas de acidentes, muitas vezes após longos períodos de internação. Na AACD, a recuperação é conduzida por equipes multidisciplinares, com acompanhamento individualizado para desenvolver habilidades funcionais, recuperar movimentos e favorecer a autonomia dos pacientes.

“Os impactos de um acidente grave muitas vezes permanecem por muito tempo e atingem diferentes dimensões da vida. Como seguradora, conhecemos essa realidade e entendemos que nossa atuação social pode estar conectada aos desafios relacionados ao nosso negócio. A parceria com a AACD nasceu dessa visão e nos permite apoiar um trabalho relevante para a recuperação e a autonomia de muitas pessoas”, comenta Nathalia Abreu, superintendente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa da Zurich Seguros.

Atualmente, mais de 40% das linhas de cuidado dos Centros de Reabilitação da AACD podem ter relação com sinistros de trânsito, entre elas lesão encefálica adquirida, amputação e lesão medular. Em seu balanço mais recente, relativo ao ano de 2025, a instituição registrou mais de 900 mil atendimentos, cerca de 8 mil cirurgias e 61 mil produtos ortopédicos entregues, números que ajudam a dimensionar sua estrutura e experiência na assistência a pessoas em diferentes etapas da recuperação.

“Receber pacientes que sofreram acidentes de trânsito é uma realidade constante nas unidades da AACD pelo país. Atendemos pessoas com sequelas que exigem tratamentos que envolvem reabilitação e, por vezes, próteses, órteses produzidas em nossas oficinas ortopédicas. Parcerias como esta, com a Zurich, são fundamentais para que possamos manter e ampliar esse cuidado, um apoio que se soma diretamente à nossa missão de devolver autonomia e qualidade de vida aos nossos pacientes”, afirma Silvia Alves Paz, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD.

Os mais de 5,4 mil atendimentos previstos serão realizados pela AACD conforme as condições clínicas e o plano terapêutico de cada paciente. O número não corresponde à quantidade de indivíduos beneficiados, já que uma mesma pessoa pode realizar várias sessões ao longo da recuperação.

Durante a campanha Zurich Novos Caminhos, cada apólice emitida do seguro Zurich Automóvel gerou uma contribuição da seguradora à AACD, sem qualquer cobrança adicional aos clientes. O resultado superou a previsão inicial de financiar aproximadamente cinco mil atendimentos.

A mobilização reuniu corretores e equipes da Zurich em diferentes regiões do país. Antes do lançamento, profissionais da seguradora também conheceram unidades da AACD em São Paulo, Recife, Porto Alegre e Uberlândia, em uma aproximação que apresentou o trabalho desenvolvido pela instituição.

“Os corretores têm uma relação próxima com os clientes e desempenharam um papel especial ao levar a campanha e a causa da AACD a diferentes públicos. Encerramos com um resultado que nos deixa muito satisfeitos, principalmente pelo que representa para as pessoas que terão acesso aos cuidados especializados. É também uma oportunidade de reconhecer a participação dos nossos corretores parceiros e agradecer a todos que se envolveram nesta causa”, destaca Paulo Ricardo Costa, diretor executivo de Distribuição da Zurich Seguros.

Durante a campanha, a Zurich ainda chamou a atenção para a importância da reabilitação, com histórias como a Luiza Takata, de 31 anos, que ilustrou a campanha. Arquiteta de formação e ex-paciente da AACD, ela foi um exemplo de retomada de autonomia após um grave acidente de carro, em 2022. Com o apoio dos pais e do marido para conciliar os horários, ela frequentava as sessões antes do trabalho e fez da recuperação uma prioridade.

“Quando eu vim para a AACD, realmente as coisas começaram a mudar muito. Aqui eu sinto que, todo ponto de contato que você tem com as pessoas, tem muito acolhimento, tem muito amor, tem muita empatia com a sua história”, contou a arquiteta. “Eu comecei a ter de volta a minha individualidade, sabe? Um pouco da minha independência, que era isso que eu tinha mais medo de perder”.

A participação no Teleton integra a atuação social da Zurich, que investiu R$ 19,6 milhões em projetos sociais em 2025, alcançando mais de 4,9 milhões de pessoas. A seguradora desenvolve ações relacionadas à saúde, à educação, à prevenção de riscos e ao fortalecimento de comunidades, em parceria com organizações especializadas.