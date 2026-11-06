Wiz Co reduz dívida em 61% e lucra R$ 54,1 milhões

A Wiz Co encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido atribuído à controladora de R$ 54,1 milhões, queda de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi registrado em um cenário de juros elevados e mudanças regulatórias que afetaram parte dos canais de distribuição da companhia, cuja receita líquida consolidada recuou 23,3%, para R$ 222 milhões.

A receita líquida da controladora registrou alta de 7,9%, atingindo R$ 56,7 milhões; e o EBITDA da controladora chegou a R$ 73,3 milhões, 11,8% abaixo do terceiro trimestre de 2025. A Wiz manteve sua trajetória de desalavancagem: a dívida líquida caiu 61% em 12 meses, para R$ 118 milhões. “Chegamos ao terceiro trimestre em um cenário que pouco mudou desde o início do ano. Não esperamos uma virada rápida nesse quadro, mas conhecemos bem esse tipo de ambiente e chegamos a ele com a estrutura adequada para enfrentá-lo. Esse contexto não nos fez tirar o pé da construção da Wiz que queremos para os próximos anos”, destaca o CEO da companhia, Lucas Neves.

Com um prêmio emitido de R$ 803,2 milhões de julho a setembro, o segmento de Seguros passou por desafios importantes. Dinâmicas específicas dos canais de distribuição impactaram a performance do Bmg Corretora e do BRB Seguros. Parcialmente compensando esses efeitos, a Wiz Corporate viu sua receita bruta crescer 18,3% em 12 meses, impulsionada pela forte emissão de prêmios nas linhas de Garantia; e pela Omni1, que atingiu recordes históricos em seus indicadores, contabilizando receita bruta de R$ 63,3 milhões, alta de 38,3%; e lucro líquido de R$ 18,5 milhões, alta de 40,8%.

Já no segmento de Crédito e Consórcios, a Wiz comercializou R$ 3,7 bilhões no trimestre, 2,3% acima de igual período de 2025. Os destaques foram o crescimento de 18,3% no volume da Wiz Parceiros, a contribuição de novas parcerias, como a do Banrisul (Banriponto) e a estreia em agosto da Wiz Consórcios, operação própria dedicada à venda direta de consórcios para pessoas físicas e jurídicas, que reúne as principais administradoras do país e conduz cada cliente com atendimento consultivo, do diagnóstico à contemplação.

Outro momento relevante do trimestre foi o avanço da Wiz Benefícios, formada por profissionais com ampla experiência de mercado. Nos últimos meses, 19 novos clientes de grande porte, de 9 setores diferentes, passaram a contar com a Wiz na gestão de seus benefícios, somando mais de 140 mil novas vidas administradas.

“Os resultados financeiros consolidados mostram que seguimos trabalhando com disciplina financeira rigorosa e foco absoluto na execução da nossa estratégia de longo prazo. A rápida desalavancagem, combinada com o amadurecimento das operações e a consolidação de novas frentes reforça a resiliência do nosso modelo de negócios e nos posiciona de forma sólida para continuar gerando valor sustentável para nossos parceiros, clientes e acionistas. Sabemos o caminho que queremos percorrer e confiamos que ele seguirá trazendo bons resultados, mesmo com os desafios que ainda estão por vir”, concluiu Lucas Neves.

Por fim, já após o encerramento do trimestre, em 19 de outubro, a Wiz celebrou com o Banco Inter contrato para a alienação da totalidade de sua participação na Inter Seguros (39,75% do capital social), pelo valor de R$ 409,5 milhões, a ser pago à vista no fechamento. É importante reforçar que a conclusão da operação está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil e do CADE, entre outras condições precedentes usuais.