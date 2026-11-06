O que o consumidor espera hoje dos microsseguros vai além da cobertura

Nos últimos anos, o mercado segurador passou a acompanhar uma transformação no comportamento do consumidor brasileiro, em que a personalização e os produtos multibenefícios se tornaram prioridades. Mais do que contratar uma cobertura, as pessoas passaram a buscar soluções que de fato entreguem utilidade, simplicidade e suporte real para o cotidiano, de maneira acessível. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), os microsseguros arrecadaram R$ 450 milhões entre janeiro e julho de 2026. Nesse contexto, os serviços de assistência e microsseguros vêm ganhando espaço no Brasil, impulsionando uma nova dinâmica dentro do setor.

Esse movimento também está ligado à democratização do acesso aos serviços de proteção e bem-estar e a procura por produtos mais acessíveis. Durante muito tempo, parte da população enxergou o seguro como um produto distante, burocrático ou incompatível com sua realidade financeira. Os serviços de assistência surgem justamente como essa porta de entrada, oferecendo modelos mais acessíveis e desenvolvidos especialmente para as famílias brasileiras. Hoje, o consumidor já não percebe valor apenas na indenização no futuro. Ele espera serviços capazes de resolver seus problemas de forma rápida, acessível e contínua.

Além da acessibilidade financeira, outro fator importante é a mudança na forma como as novas gerações se relacionam com serviços de proteção. Para muitos jovens, especialmente aqueles que estão entrando agora no mercado de trabalho ou conquistando sua independência financeira, os serviços de assistência têm se tornado a primeira experiência com o mercado segurador.

Segundo levantamento da Serasa, 55% dos jovens da Geração Z, entre 18 e 29 anos, já são os principais responsáveis pelas próprias finanças. Ao mesmo tempo, uma pesquisa da Deloitte aponta que 45% dos brasileiros da Geração Z afirmam ter adiado decisões importantes por insegurança econômica, enquanto 45% apontam o futuro financeiro de longo prazo como uma das principais fontes de estresse. Nesse cenário, soluções mais simples, acessíveis e conectadas ao cotidiano podem representar uma porta de entrada para o mercado segurador.

Hoje, as pessoas priorizam serviços menos burocráticos, com atendimento rápido e maior autonomia durante toda a jornada. Nesse contexto, a experiência digital deixou de ser apenas um diferencial operacional e passou a influenciar diretamente a percepção de valor do consumidor sobre os serviços de proteção.

Por isso, o consumidor espera por produtos capazes de atender a diferentes perfis, momentos de vida e necessidades familiares. Os serviços de assistência ganham protagonismo nesse sentido, apresentando modelos flexíveis, contratação simplificada, atendimento 24 horas e possibilidade de reunir múltiplos benefícios em um único produto, tornando a experiência tão relevante quanto a própria cobertura que oferece.

Essa evolução também amplia o conceito de proteção dentro do mercado segurador. Hoje, já existem serviços que combinam assistência para carro e motos, além de suporte para emergências como encanador, eletricista, vidraceiro, e até mesmo suporte em situações de violência doméstica e iniciativas voltadas à educação financeira para adultos e crianças. Outro diferencial importante é a lógica de cobertura desses serviços, centrada no CPF, colocando a proteção das pessoas como prioridade. Mais do que proteger patrimônios, o setor está cada vez mais presente no cotidiano das famílias.

A expectativa é que esse movimento continue crescendo nos próximos anos. À medida que os consumidores ampliarem o conhecimento sobre os serviços de assistência e microsseguros, o mercado segurador deverá incorporar cada vez mais essas experiências como parte central de sua estratégia de relacionamento e fidelização. Mais do que um complemento, as assistências e os microsseguros caminham para consolidar um novo modelo de proteção: mais simples, acessível, integrado à rotina e alinhado às demandas do consumidor contemporâneo.

Por Vittorio Rullo, Diretor Executivo de Produtos na Caixa Assistência.