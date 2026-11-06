Setor supervisionado arrecada R$ 315,2 bi

O setor supervisionado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) registrou receitas de R$ 315,21 bilhões nos nove primeiros meses de 2026, crescimento nominal de 0,68% em relação ao mesmo período do ano passado. Descontada a inflação, porém, o resultado representa uma retração de 3,54%, segundo dados do Boletim Susep de setembro, divulgado pela autarquia.

O levantamento reúne informações dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. Apesar da queda real no resultado consolidado, os seguros de danos e pessoas, excluindo o VGBL, mantiveram crescimento acima da inflação.

Nesse segmento, as receitas alcançaram R$ 174,13 bilhões entre janeiro e setembro, alta nominal de 5,65% e avanço real de 1,23% na comparação com o mesmo intervalo de 2025.

O desempenho indica que os seguros tradicionais apresentaram expansão real, mesmo diante de um resultado mais fraco no conjunto dos mercados supervisionados.

Entre os seguros de danos, o ramo Automóvel registrou R$ 47,99 bilhões em prêmios nos nove primeiros meses do ano, crescimento nominal de 6,29% e real de 1,83%. Nos seguros de pessoas, o seguro de Vida acumulou R$ 30,39 bilhões em prêmios, com expansão de 7,56% em valores nominais e 3,08% após o desconto da inflação.

Os dois segmentos apresentaram crescimento real superior ao observado no conjunto dos seguros de danos e pessoas, cujo avanço foi de 1,23%.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios pagos pelos mercados supervisionados totalizaram R$ 195,65 bilhões entre janeiro e setembro de 2026. O montante representa uma redução nominal de 1,48% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos produtos de acumulação, que incluem modalidades de previdência, a arrecadação de contribuições superou os pagamentos de benefícios e resgates em R$ 5,18 bilhões no acumulado do ano.

O indicador mostra que, no período analisado, o fluxo de recursos destinados a esses produtos permaneceu positivo.

Resseguro recebe R$ 22,23 bilhões em prêmios cedidos

No mercado de resseguros, os prêmios cedidos pelas seguradoras somaram R$ 22,23 bilhões nos nove primeiros meses de 2026. O volume corresponde aos recursos direcionados pelas companhias à transferência de parte dos riscos assumidos em suas operações.

O boletim também apresenta a participação dos mercados supervisionados na economia brasileira. Em setembro, as receitas acumuladas em 12 meses corresponderam a 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Os dados completos estão disponíveis no Boletim Susep de setembro de 2026 e no Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, que permite consultar os indicadores dos segmentos acompanhados pela autarquia.