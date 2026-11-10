Segurança digital preocupa 81% dos brasileiros

A proximidade da Black Friday, marcada para 27 de novembro, exige atenção redobrada de empresas e consumidores diante dos riscos de fraudes digitais. O aumento do volume de compras, acessos a plataformas de comércio eletrônico e transações financeiras cria oportunidades para criminosos que utilizam ofertas falsas, mensagens fraudulentas e outras estratégias para obter informações pessoais e bancárias.

Nesse cenário, a proteção de dados se tornou um fator importante para a confiança dos consumidores. Segundo o estudo de Tendências de Fraude da TransUnion, referente ao primeiro semestre de 2026, 81% dos brasileiros consideram muito importante ter a garantia de que suas informações pessoais estão protegidas ao realizar transações on-line.

O levantamento também aponta que mais de 60% dos entrevistados valorizam experiências digitais simples ao realizar pagamentos, fornecer dados pessoais ou acessar contas. Os resultados evidenciam um desafio para as empresas: ampliar a segurança das operações sem tornar a jornada de compra excessivamente complexa.

Para Wallace Massola, head de Soluções de Prevenção a Fraudes da TransUnion Brasil, a concentração de transações durante a Black Friday exige uma atuação preventiva das organizações, especialmente para identificar atividades suspeitas sem prejudicar os clientes legítimos.

“A Black Friday concentra um volume muito maior de acessos, compras e interações digitais. Nesse ambiente, as empresas precisam oferecer proteção contra fraudes sem criar barreiras desnecessárias para clientes legítimos. Segurança e experiência não devem competir entre si. Quando trabalham juntas, fortalecem a confiança do consumidor e contribuem para relações mais duradouras com as marcas”, afirma.

Entre as medidas recomendadas pela TransUnion está o reforço do monitoramento de atividades suspeitas, principalmente nos períodos de maior movimentação das plataformas digitais. A utilização de inteligência de dados e ferramentas de prevenção pode contribuir para identificar comportamentos incomuns, tentativas de acesso indevido e transações potencialmente fraudulentas. Outra orientação é adotar mecanismos de autenticação proporcionais ao nível de risco de cada operação.

A estratégia busca diferenciar situações que exigem verificações adicionais daquelas em que o consumidor pode concluir uma compra sem etapas desnecessárias.

A comunicação também faz parte da prevenção. Segundo a empresa, informar de maneira clara quais são os canais oficiais de atendimento e relacionamento ajuda a reduzir a exposição dos clientes a tentativas de fraude que utilizam indevidamente o nome de marcas conhecidas.

Black Friday

Para quem pretende aproveitar as promoções, a principal recomendação é verificar a procedência das ofertas antes de concluir uma compra. Descontos muito superiores aos praticados pelo mercado podem indicar tentativas de golpe. Também é importante conferir se o endereço eletrônico pertence realmente à empresa anunciada, especialmente quando o acesso ocorre por links recebidos em aplicativos de mensagens, e-mails ou redes sociais.

A TransUnion recomenda ainda que os consumidores não compartilhem senhas, códigos de autenticação ou dados bancários por telefone, mesmo quando o contato aparenta ter sido realizado por uma instituição conhecida.

Acompanhar notificações de pagamentos e movimentações financeiras em tempo real também pode ajudar a identificar operações não reconhecidas e permitir uma resposta mais rápida diante de possíveis irregularidades. Além disso, a orientação é priorizar empresas e plataformas reconhecidas e utilizar os canais oficiais para esclarecer dúvidas sobre promoções e condições de pagamento.

Para Massola, o desafio vai além da adoção de ferramentas de segurança. A prevenção a fraudes precisa fazer parte da experiência digital oferecida pelas empresas, de modo a proteger as transações e preservar a confiança dos consumidores.