SAS inaugura novo escritório em São Paulo

O SAS, empresa especializada em dados e inteligência artificial, inaugurou em 4 de novembro um novo escritório na região da Faria Lima, em São Paulo. A mudança acompanha a consolidação do modelo de trabalho híbrido flexível adotado pela companhia no Brasil e representa uma alteração na função do espaço físico, que passa a priorizar encontros entre equipes, clientes e parceiros, em vez da presença diária dos funcionários.

A nova estrutura tem uma área menor que a anterior, ocupada pelo SAS durante dez anos, mas foi reorganizada para ampliar os ambientes destinados à colaboração. O escritório conta com espaços abertos, salas de reunião equipadas para videochamadas e áreas voltadas ao relacionamento com clientes e parceiros.

A decisão ocorre em meio ao debate sobre a retomada do trabalho presencial nas empresas. Pesquisa realizada pela WeWork em parceria com a Offerwise aponta que 63% dos trabalhadores atuam presencialmente, sendo que, para 79% desse grupo, o modelo é uma determinação da empresa, e não uma escolha pessoal. Quando a decisão depende dos profissionais, apenas 42% optariam por trabalhar exclusivamente no escritório.

Diferentemente das companhias que passaram a exigir maior frequência presencial, o SAS mantém uma política de trabalho híbrido baseada na autonomia dos funcionários. Segundo a empresa, os encontros no escritório são direcionados principalmente a atividades que dependem de interação, como reuniões, integração de equipes e desenvolvimento de projetos.

A reorganização também está relacionada à estratégia de atração e retenção de talentos, especialmente em áreas como tecnologia, análise de dados e inteligência artificial, nas quais a disputa por profissionais qualificados permanece relevante.

Para André Novo, country manager do SAS Brasil e head de Financial Services para a América Latina, a mudança busca conciliar o crescimento da operação com um ambiente de trabalho mais adequado à dinâmica das equipes.

“A mudança é estratégica para a nossa operação no Brasil, mas também diz muito sobre quem somos. Continuamos olhando para o crescimento do negócio e, para sustentá-lo, precisamos criar condições para que as pessoas possam fazer seu melhor trabalho. Quando as equipes vêm ao escritório, é para colaborar, trocar ideias e construir soluções em conjunto. O novo espaço traduz essa dinâmica e uma cultura baseada em confiança e autonomia, que entendemos como parte importante da nossa capacidade de inovar e gerar valor”, afirma.

Presente no Brasil há 30 anos, o SAS informa que quase 25% de seus funcionários no país possuem mais de uma década de atuação na companhia.

A empresa também associa o modelo flexível à sua cultura organizacional, construída a partir de princípios de autonomia e reconhecimento dos profissionais. Globalmente, o SAS já recebeu premiações relacionadas ao ambiente de trabalho, incluindo o primeiro lugar no ranking World’s Best Multinational Workplaces, do Great Place to Work.