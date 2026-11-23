Com a proximidade do encerramento de 2026, contribuintes têm até o fim do ano para organizar as finanças e aproveitar uma oportunidade de economia no Imposto de Renda de 2027. Uma das alternativas é a previdência privada na modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), que permite deduzir as contribuições da base de cálculo do imposto em até 12% da renda tributável anual.

Para garantir o benefício fiscal referente a 2026, quem ainda não possui um plano precisa contratar o PGBL e realizar os primeiros aportes até o encerramento do ano-calendário. Mas a recomendação é antecipar a contratação e consultar a instituição financeira sobre os prazos operacionais e de processamento dos pagamentos. Para ter direito à dedução, é necessário utilizar o modelo completo da declaração e, em regra, contribuir para o INSS ou regime próprio de previdência, respeitadas as exceções previstas na legislação.

Segundo Raphael Cunha, economista, executivo do mercado de seguros e diretor do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), a previdência privada combina planejamento tributário e construção de patrimônio. “O PGBL permite que o contribuinte reduza a base de cálculo do Imposto de Renda em até 12% da renda tributável anual. É uma alternativa para quem deseja se preparar financeiramente para o futuro e, ao mesmo tempo, aproveitar um benefício previsto na legislação”, explica.

A economia também pode fazer diferença para quem começa com valores menores. De acordo com o economista, uma pessoa que investe R$ 500 por mês em um PGBL acumula R$ 6 mil em contribuições ao longo do ano. Se atender aos requisitos para a dedução e estiver na faixa marginal de 27,5%, poderá ter até R$ 1.650 de redução no imposto devido, desde que todo o aporte seja aproveitado dentro do limite permitido. A diferença pode representar uma restituição maior ou um valor menor a pagar.

Além da vantagem tributária, a regularidade dos aportes contribui para a formação de uma reserva de longo prazo. Em 20 anos, contribuições mensais de R$ 500 somam R$ 120 mil, sem considerar os rendimentos. Com a aplicação dos juros compostos, o patrimônio pode crescer ao longo do tempo, reforçando a renda disponível na aposentadoria.

“Como economista, faço questão de colocar em prática o que recomendo. Há mais de 20 anos, contribuo todos os meses para a minha previdência e mantenho esse hábito. É essa disciplina que faz diferença na hora de construir uma reserva para viver com mais tranquilidade na aposentadoria”, afirma Cunha.

Antes de contratar, é importante conhecer as diferenças entre as modalidades. Enquanto o PGBL permite a dedução das contribuições na declaração completa, o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) não oferece esse benefício, mas tem Imposto de Renda incidente apenas sobre os rendimentos no momento do resgate ou recebimento.

Quem pretende investir também deve ficar atento à nova cobrança de IOF sobre aportes elevados em VGBL. Desde 1º de janeiro de 2026, contribuições anuais que ultrapassam R$ 600 mil estão sujeitas à alíquota de 5% sobre o valor excedente. O limite considera os aportes realizados pela mesma pessoa em diferentes planos e seguradoras. A regra não se aplica ao PGBL. “Não basta olhar apenas para o benefício fiscal. É necessário avaliar as taxas, a política de investimentos e as condições de resgate. A previdência precisa estar alinhada aos objetivos e à capacidade financeira de cada pessoa”, conclui Raphael Cunha.