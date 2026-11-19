A Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) apresentou ao deputado federal Reginaldo Lopes preocupações da categoria relacionadas à implementação das novas regras da Reforma Tributária. A reunião ocorreu nesta terça-feira (18) e teve como foco os possíveis impactos operacionais das mudanças sobre a atividade dos corretores de seguros.

Participaram do encontro o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, o vice-presidente Financeiro da entidade, Robert Bittar, e Régis Beraldinelle Renzi, consultor e coordenador do Comitê Contábil e Tributário do Sincor-SP.

Durante a reunião, os representantes da Federação expuseram as principais dificuldades identificadas pela categoria na adaptação às novas exigências tributárias. O comunicado da Fenacor não especifica quais pontos foram apresentados ao parlamentar.

Segundo a entidade, Reginaldo Lopes solicitou esclarecimentos adicionais sobre as demandas, que deverão ser encaminhados posteriormente pela Federação. O deputado também se comprometeu a contribuir para a interlocução com a Receita Federal, com o objetivo de discutir os problemas operacionais apontados pelos representantes dos corretores.

A Fenacor não informou um prazo para o envio das informações complementares nem detalhou eventuais encaminhamentos legislativos decorrentes da reunião.