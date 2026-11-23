O aumento da expectativa de vida e a possibilidade de uma parcela maior da população chegar aos 90 ou 100 anos colocam novos desafios para o planejamento financeiro, os sistemas previdenciários e o mercado de seguros. A necessidade de adaptar produtos, modelos de risco e estruturas sociais a essa transformação será o tema do 2º Fórum da Longevidade, promovido pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), no dia 26 de novembro, em São Paulo.

Com o tema “Viver mais está mudando tudo. O que precisará mudar quando uma vida de 90 ou 100 anos deixar de ser exceção?”, o encontro reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir as consequências do envelhecimento populacional sobre a economia, a saúde, as relações de trabalho e a proteção financeira.

Uma das principais questões é a necessidade de adequar os mecanismos de previdência e seguros a períodos mais longos de vida. Com a ampliação da longevidade, cresce a importância de revisar projeções demográficas, premissas atuariais e estratégias de acumulação e utilização de recursos ao longo da aposentadoria.

Para Daniel R. Conde, vice-presidente do IBA, o aumento da expectativa de vida exige planejamento que considere não apenas os impactos financeiros, mas também as mudanças nas necessidades de proteção da população.

“Viver mais é uma conquista, mas também traz desafios que exigem planejamento multidisciplinar, conhecimento técnico e atuação integrada de diferentes setores”, afirma.

Segundo o executivo, os profissionais de atuária já incorporam a longevidade em estudos, projeções e modelos de avaliação de riscos. O desafio, agora, é ampliar essa discussão para outras áreas e desenvolver soluções capazes de acompanhar as transformações demográficas.

Previdência e risco de longevidade

Entre os assuntos previstos na programação está a sustentabilidade dos modelos financeiros e previdenciários diante de uma vida mais longa. O debate parte da necessidade de avaliar se os mecanismos atuais de proteção e formação de patrimônio são suficientes para garantir segurança financeira após o encerramento da vida profissional.

O painel “O dinheiro precisa durar mais que a vida profissional” reunirá Bernardo Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência; Marcelo Neves, sócio da MRN Serviços Financeiros; e Sandro Bonfim, superintendente de Produtos da Brasilprev. A mediação será de Celina Costa, conselheira fiscal do IBA.

A discussão abordará a relação entre previdência, seguros, patrimônio e risco de longevidade, considerando a possibilidade de períodos de aposentadoria mais extensos.

Nesse contexto, a ciência atuarial tem papel na elaboração de projeções de sobrevivência e na avaliação dos compromissos financeiros de longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento de produtos que conciliem proteção aos consumidores e sustentabilidade das operações.

A programação também abordará os impactos da longevidade sobre a organização familiar e social. O primeiro painel, “A sociedade dos 100 anos”, discutirá como o aumento da expectativa de vida pode modificar as relações entre gerações e a estrutura de cuidados.

Na área da saúde, o encontro tratará da diferença entre viver mais e viver com qualidade de vida. O debate reunirá especialistas para discutir prevenção, autonomia e assistência, diante da necessidade de ampliar o período vivido com saúde e independência.

As transformações no mercado de trabalho também estarão em pauta. O painel “A carreira de 60 anos” discutirá a permanência de profissionais mais velhos no mercado, os desafios da requalificação, o etarismo e os impactos da inteligência artificial sobre as relações profissionais.

Outro eixo será o desenvolvimento de produtos e serviços voltados à população longeva. O fórum discutirá como as mudanças demográficas podem criar novas demandas de consumo, oportunidades de negócios e necessidades de adaptação para empresas de diferentes setores.

Para o IBA, essas transformações reforçam a importância de integrar conhecimentos técnicos, financeiros e sociais ao planejamento de longo prazo.

“Ampliar esse debate com os demais profissionais e com o mercado é fundamental para desenvolver soluções que assegurem a sustentabilidade dos atuais e novos produtos, o equilíbrio dos compromissos de longo prazo, adequada proteção das pessoas e o desenvolvimento econômico”, destaca Conde.

O 2º Fórum da Longevidade será realizado no auditório da Bradesco Seguros, em São Paulo, das 9h às 17h. As inscrições estão encerradas.